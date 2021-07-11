EURO 2020 | İngiltere - İtalya final maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

11 Temmuz 2021 Pazar, 09:17

EURO 2020'de (Avrupa Futbol Şampiyonası) şampiyon, bu akşam belli oluyor. İngiltere ve İtalya, turnuvanın final karşılaşmasında bu akşam saat 22.00'de karşılaşacak. İngiltere'nin başkenti Londra'daki Wembley Stadyumu'nda oynanacak olan maçın hakemi ise Hollandalı Björn Kuipers. Karşılaşma, TRT 1'den naklen yayımlanacak.

TAKIMLAR FİNALE NASIL GELDİ?

D Grubu'ndan 7 puanla lider çıkan İngiltere, son 16 turunda Almanya'yı 2-0, çeyrek finalde Ukrayna'yı 4-0, yarı finalde ise Danimarka'yı 2-1 mağlup etmişti. İngilizler, turnuvadaki tek golünü yarı final maçında yedi.

A Milli Futbol Takımımızın sonuncu tamamladığı A Grubu'ndan lider çıkan İtalya, son 16 turunda Avusturya'yı uzatmalarda 2-1 ile eledi. "Gök Mavililer", çeyrek finalde Belçika'yı aynı skorla eledi, yarı finalde ise İspanya'yı penaltı atışlarında saf dışı bıraktı.

İNGİLTERE 55 YIL SONRA FİNALDE

Avrupa Şampiyonası'nı 1968 yılında kazanan İtalya, EURO 2000 ve EURO 2012'de final oynamıştı. Avrupa şampiyonluğu bulunmayan İngiltere ise 1966 Dünya Kupası'nın ardından, 55 yıl sonra ilk kez büyük bir turnuvada final oynuyor.

İKİ TAKIM 28. KEZ KARŞI KARŞIYA

Bu karşılaşma, İngiltere ve İtalya'nın 28. randevusu olacak. Daha önceki maçlarda İtalya 10, İngiltere ise 8 kez galip geldi. 9 karşılaşma ise berabere bitti. İngiltere 33, İtalya ise 31 kez fileleri havalandırdı.

Roberto Mancini'nin çalıştırdığı İtalya Milli Takımı, 33 maçtır kaybetmiyor. Üç yıldır yenilgi yüzü görmeyen İtalya, son olarak 2018 yılında UEFA Uluslar Ligi'nde Portekiz'e 1-0 mağlup olmuştu.

MUHTEMEL 11'LER

İki takımın muhtemel 11'leri şu şekilde:

İtalya: Donnarumma; Di Lorenzo, Bonucci, Chiellini, Emerson; Barella, Jorginho, Verratti; Chiesa, Immobile, Insigne.

İngiltere: Pickford; Walker, Stones, Maguire, Shaw; Rice, Phillips; Saka, Mount, Sterling; Kane.

İtalya'da Leonardo Spinazzola, bu maçta takımından ayrı olacak. İngiltere'de ise Phil Foden'ın durumu belirsizliğini koruyor.