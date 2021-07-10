İngiltere'de Harry Kane, EURO 2020 finalini değerlendirdi

10 Temmuz 2021 Cumartesi, 17:56

İngiltere'nin başkenti Londra'daki Wembley Stadyumu'nda oynanacak olan EURO 2020 (Avrupa Futbol Şampiyonası) finalinde yarın İtalya ile kozlarını paylaşacak olan İngiltere Milli Takımı'nda Harry Kane, maça dair açıklamalarda bulundu.

İngiliz basınından Sky Sports'a konuşan Kane, maça hazır olduklarını belirtti:

"Uzun ve inişli çıkışlı bir yolculuk oldu. Ancak 55 yıl sonra ilk finalimizde oynamak ve takıma liderlik etmek çok özel olacak. Çok heyecanlı olacak, biraz sinir bozucu olabilir ama dört gözle bekliyoruz. Umarım bu tarihi anların tadını çıkarır ve finali kazanırız."

Yarı final karşılaşmasının uzatma dakikalarında, takımına Danimarka karşısında galibiyeti getiren golü atan Kane, maçın ortada olduğunu kaydetti:

"Tabii ki İtalya, büyük turnuvalar ve finallerde daha deneyimli. Final kazanmak açısından bizden daha büyük bir geçmişleri var. Ama bizim takımımızın da kulüp bazında iyi deneyimleri var. En büyük maçlarda, en büyük Avrupa finallerinde oynadılar. Gerçekten zor bir maç, planımıza ve ne yaptığımıza olan inancımız tam. Ancak çok zor olacak."

27 yaşındaki futbolcu, sözlerini şöyle tamamladı:

"Rakibimiz harika bir deneyime ve oyunculara sahip. Herhangi bir finale, herhangi bir büyük maça tüm yönleriyle odaklanmalısınız. Pazar günü durum böyle olacak, umarım bunu lehimize çeviririz."