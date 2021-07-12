EURO 2020 | İngiltere - İtalya finaline olaylar damga vurdu

12 Temmuz 2021 Pazartesi, 08:48

EURO 2020'de (Avrupa Futbol Şampiyonası) normal süresi 1-1 biten ve İtalya'nın İngiltere'yi penaltılarla mağlup ettiği final maçı, taraftarların çıkardığı olaylara sahne oldu.

İngiltere'nin başkenti Londra'daki Wembley Stadyumu'nda oynanan ve normalleşme kapsamında 60 binden fazla taraftarın tribünde takip ettiği maçın öncesinde, biletli ve biletsiz İngiliz taraftarlar Londra sokaklarını doldurdu.

İngiliz basınında yer alan haberlere göre bazı taraftarlar birbirleriyle yumruk yumruğa kavga ederken, güvenlik güçleri taraftarları sakinleştirmekte zorlandı. Olayların çıktığı caddelerde ek tedbirler alındı.

Wembley Stadyumu'nun çevresinden yansıyan görüntülerde, sokaklarda çöp yığınlarının oluştuğu görüldü. Yerlerde cam kırıklarının olduğu görüntüler, İngiliz kamuoyunda büyük tepkiye sebep oldu.

BİLETSİZ TARAFTARLAR KAPILARI ZORLADI

Geceye damga vuran olaylar ise, maç öncesinde yaşandı. Stadın önünde toplanan biletsiz taraftarlar, kapıları zorlamaya başladı. Bazı taraftarlar kapıları aşarken, turnike bölgelerinde izdiham yaşandı. Sayıca yetersiz kalan güvenlik görevlileri, taraftarları zorlukla engelledi. Wembley Stadyumu yönetimi, daha sonra yaptığı açıklamada olayların bastırıldığını belirtti.

Olaylar, maçın başlamasıyla devam etti. İngiltere'nin ikinci dakikada bulduğu golle tribünlerde büyük coşku yaşanırken, Trafalgar Meydanı'nda polis ve taraftarlar arasında gerginlik yaşandı. Londra'nın bazı semtlerinde alkollü taraftarların araçlara zarar verdiği belirtildi.

BİR TARAFTAR SAHAYA GİRDİ

Maçın normal süresinin son bölümünde ise Wembley Stadyumu'nda bir taraftar, sahaya girdi. UEFA kuralları gereği televizyon yayınına yansımayan taraftar, kendisini engellemeye çalışan görevlileri yere düşürerek sahada koştu. Taraftar, daha sonra yakalanarak saha dışına çıkarıldı.