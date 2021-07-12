EURO 2020 | Galatasaray'dan İtalya ve Roberto Mancini paylaşımı

12 Temmuz 2021 Pazartesi, 07:12

Galatasaray, normal süresi 1-1 biten EURO 2020 (Avrupa Futbol Şampiyonası) finalinde İngiltere'yi penaltılarla mağlup ederek İtalya Milli Takımı ile zafere ulaşan eski teknik direktörü Roberto Mancini için bir tebrik mesajı yayımladı.

Sarı-kırmızılı kulüp, resmi sosyal medya hesabından yayınladığı mesajda "EURO 2020 şampiyonluğu için seni ve tüm İtalya'yı kutluyoruz!" ifadesini kullandı.

56 yaşındaki Mancini, 2013-14 sezonunda Galatasaray'ı çalıştırmış ve Süper Lig'i Fenerbahçe'nin arkasında, ikinci sırada tamamlamıştı.

Galatasaray'ın paylaşımı şu şekilde: