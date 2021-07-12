EURO 2020 | Galatasaray'dan İtalya ve Roberto Mancini paylaşımı
Galatasaray, eski teknik direktörü Roberto Mancini'yi İtalya ile ulaştığı EURO 2020 şampiyonluğu nedeniyle kutladı.
Galatasaray, normal süresi 1-1 biten EURO 2020 (Avrupa Futbol Şampiyonası) finalinde İngiltere'yi penaltılarla mağlup ederek İtalya Milli Takımı ile zafere ulaşan eski teknik direktörü Roberto Mancini için bir tebrik mesajı yayımladı.
Sarı-kırmızılı kulüp, resmi sosyal medya hesabından yayınladığı mesajda "EURO 2020 şampiyonluğu için seni ve tüm İtalya'yı kutluyoruz!" ifadesini kullandı.
56 yaşındaki Mancini, 2013-14 sezonunda Galatasaray'ı çalıştırmış ve Süper Lig'i Fenerbahçe'nin arkasında, ikinci sırada tamamlamıştı.
Galatasaray'ın paylaşımı şu şekilde:
EURO 2020 şampiyonluğu için seni ve tüm İtalya'yı kutluyoruz!— Galatasaray SK (@GalatasaraySK) July 11, 2021
Congratulazioni, @robymancio #EURO2020 #ITA pic.twitter.com/S6b9zTDJRg
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