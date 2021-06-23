EURO 2020 | İsveç, Polonya'yı üç golle mağlup etti
EURO 2020 E Grubu mücadelesinde üçüncü maçında İsveç, Polonya'yı 3-2 mağlup etti.
2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2020) E Grubu'nda İsveç ile Polonya karşı karşıya geldi.
Rusya’da oynanan ve Michael Oliver'ın yönettiği karşılaşmada İsveç, Polonya'yı 3-2 mağlup etti.
Polonya savunmasının hatasını affetmeyen İsveç, maçın 2.dakikasında Forsberg ile golü buldu.
İsveç, Polonya karşısında 1-0 öne geçti.
Maçın 17.dakikasında Lewandowski, çok net gol pozisyonu değerlendiremedi.
Polonya, hızlı hücumlarla beraberlik golü arasa da İsveç savunması gole izin vermedi.
Polonya, üst üste kullandığı köşe vuruşlarından da istediğini bulamadı.
İlk yarının uzatmalarında Szczesny’nin sert şutu, kaleci müdahalesi ile dışarı çıktı.
İsveç, ilk yarıyı Polonya karşısında 1-0 üstünlüğü ile tamamlandı.
İlk yarıya Polonya, hızlı ataklarla başladı ama ataklarda istediği sonucu bulamadı.
İsveç sağ kanattan gelişen atakla maçın 59.dakikasında Forsberg ile ikinci golünü buldu. İsveç, Forsberg’in ikinci golüyle Polonya karşısında 2-0 öne geçti.
Polonya, 61.dakikada Lewandowski’nin hızlı hücumu ile golü buldu. Polonya, İsveç karşısında maçı 2-1 getirdi.
İki takımda oyuncu değişiklikleriyle oyunu hızlandırmaya çalıştı.
Polonya, 84.dakikada Lewandowski’nin golüyle beraberliği yakaladı.
Maçın uzatma dakikalarında İsveç, Claesson ile golü bularak maçta tekrar üstün duruma geçti.
Karşılaşma, İsveç'in 3-2 üstünlüğü ile sonlandı.
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