Galatasaray, yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü
Galatasaray, yeni sezon hazırlıklarına Florya Metin Oktay tesislerinde devam ediyor.
Galatasaray, yeni sezon hazırlıklarına bugün yaptığı çift antrenmanla devam etti.
Florya Metin Oktay Tesisleri’nde sabah yapılan günün ilk antrenmanında kuvvet çalışmaları üzerinde duruldu. Akşamüstü gerçekleştirilen ikinci idman ise ısınma hareketleri ile başladı.
Devam eden bölümde teknik pas çalışmaları gerçekleştirildi. Antrenmanın ana kısmında sınırlı alanda çift kale oyun oynanırken, soğuma hareketlerinin ardından idman sona erdi.
Sarı-kırmızılı ekip, yeni sezon hazırlıklarını yarın saat 17.00’de yapacağı antrenmanla sürdürecek.
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