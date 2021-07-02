EURO 2020 | İsviçre - İspanya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

EURO 2020'de çeyrek final maçları İsviçre - İspanya karşılaşması ile başlıyor. İki takım bu akşam 19.00'da kozlarını paylaşacak.

cumhuriyet.com.tr
02 Temmuz 2021 Cuma, 09:10
EURO 2020 | İsviçre - İspanya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
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Avrupa Futbol Şampiyonası'nda bugün 19.00'da Saint Petersburg'ta oynanacak İsviçre - İspanya karşılaşması ile çeyrek final maçları başlayacak. Maçı İngiliz hakem Michael Oliver yönetecek. Müsabaka TRT1, TRT 4K ve trtizle.com'dan canlı yayımlanacak.


Son dünya şampiyonu Fransa'yı eleyerek turun sürpriz ismi olan İsviçre, tarihinde ilk kez Avrupa Şampiyonası'nda çeyrek final oynayacak. Vladimir Petkovic'in ekibinde Granit Xhaka cezası nedeniyle takımını yalnız bırakacak.


İspanya bir önceki turda Hırvatistan'ı 5-3 yenerek tur atladı. Luis Enrique'nin takımında ise eksik yok.


Bu maçın galibi, Belçika - İtalya maçının galibiyle 6 Temmuz'da yarı final oynayacak.



MUHTEMEL 11'LER:


İsviçre: Sommer, Elvedi, Akanji, Rodriguez, Widmer, Freuler, Zakaria, Zuber, Shaqiri, Embolo, Seferovic


İspanya: Unai Simon, Azpilicueta, Eric Garcia, Laporte, Jordi Alba, Koke, Busquets, Pedri, Ferran Torres, Sarabia, Morata

 


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