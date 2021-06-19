EURO 2020 | Macaristan ve Fransa berabere kaldı

19 Haziran 2021 Cumartesi, 17:21

Avrupa Futbol Şampiyonası F Grubu'nda bugün Macaristan ile Fransa karşı karşıya geldi. Müsabaka 1-1'lik beraberlikle sonuçlandı.

Macaristan'da Puskas Arena'nın ev sahipliği yaptığı ve hakem Michael Oliver'ın düdük çaldığı karşılaşmada 45+2'de Attila Fiola'nın golüyle Macaristan 1-0 öne geçti ve ilk yarı bu skorla bitti.

66'ncı dakikada Griezmann karşılaşmaya beraberliği getiren golü attı ve maç 1-1 berabere sonuçlandı.

Zorlu grupta Macaristan 1 puanı almayı başardı. Fransa ise puanını 4'e çıkardı.



