EURO 2020 | Macaristan ve Fransa berabere kaldı
EURO 2020 F Grubu'nda Macaristan - Fransa karşılaşması 1-1'lik beraberlikle sonuçlandı.
Avrupa Futbol Şampiyonası F Grubu'nda bugün Macaristan ile Fransa karşı karşıya geldi. Müsabaka 1-1'lik beraberlikle sonuçlandı.
Macaristan'da Puskas Arena'nın ev sahipliği yaptığı ve hakem Michael Oliver'ın düdük çaldığı karşılaşmada 45+2'de Attila Fiola'nın golüyle Macaristan 1-0 öne geçti ve ilk yarı bu skorla bitti.
66'ncı dakikada Griezmann karşılaşmaya beraberliği getiren golü attı ve maç 1-1 berabere sonuçlandı.
Zorlu grupta Macaristan 1 puanı almayı başardı. Fransa ise puanını 4'e çıkardı.
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