EURO 2020 fikstürü ve eşleşme ağacı
Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) Cuma günü başlıyor. Türkiye'nin maçları hangi takımlarla, ne zaman? Turnuvadaki eşleşmeler nasıl?
Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020), Cuma günü başlıyor.
Açılış maçında A Grubu'nda mücadele eden Türkiye, İtalya ile Roma'da karşı karşıya gelecek. Maçın başlama saati TSİ 22.00.
Şampiyona, 11 Temmuz'da Londra'daki Wembley Stadı'nda oynanacak olan final maçıyla sona erecek.
Gruplar ve maç programı şöyle (saatler TSİ):
GRUPLAR:
A (Roma/Bakü): Türkiye, İtalya, Galler, İskoçya
B (Kopenhag/St. Petersburg): Danimarka, Finlandiya, Belçika, Rusya
C (Amsterdam/Bükreş): Hollanda, Ukrayna, Avusturya, Kuzey Makedonya
D (Londra/Glasgow): İngiltere, Hırvatistan, İskoçya, Çek Cumhuriyeti
E (Sevilla/St. Petersburg): İspanya, İsveç, Polonya, Slovakya
F (Münih/Budapeşte): Macaristan, Portekiz, Fransa, Almanya
GRUP AŞAMASI
11 Haziran Cuma
A Grubu: Türkiye - İtalya (22.00, Roma)
12 Haziran Cumartesi
A Grubu: Galler - İsviçre (16.00, Bakü)
B Grubu: Danimarka - Finlandiya (19.00, Kopenhag)
B Grubu: Belçika - Rusya (22.00, St. Petersburg)
13 Haziran Pazar
D Grubu: İngiltere - Hırvatistan (16.00, Londra)
C Grubu: Avusturya - Kuzey Makedonya (19.00, Bükreş)
C Grubu: Hollanda - Ukrayna (22.00, Amsterdam)
14 Haziran Pazartesi
D Grubu: İskoçya - Çek Cumhuriyeti (16.00, Glasgow)
E Grubu: Polonya - Slovakya (19.00, St. Petersburg)
E Grubu: İspanya - İsveç (21.00, Sevilla)
15 Haziran Salı
F Grubu: Macaristan - Portekiz (19.00, Budapeşte)
F Grubu: Fransa - Almanya (22.00, Münih)
16 Haziran Çarşamba
B Grubu: Finlandiya - Rusya (16.00, St. Petersburg)
A Grubu: Türkiye - Galler (19.00, Bakü)
A Grubu: İtalya - İsviçre (22.00, Roma)
17 Haziran Perşembe
C Grubu: Ukrayna - Kuzey Makedonya (16.00, Bükreş)
B Grubu: Danimarka - Belçika (19.00, Kopenhag)
C Grubu: Hollanda - Avusturya (22.00, Amsterdam)
18 Haziran Cuma
E Grubu: İsveç - Slovakya (16.00, St. Petersburg)
D grubu: Hırvatistan - Çek Cumhuriyeti (19.00, Glasgow)
D grubu: İngiltere - İskoçya (22.00, Londra)
19 Haziran Cumartesi
F Grubu: Macaristan - Fransa (16.00, Budapeşte)
F Grubu: Portekiz - Almanya (19.00, Münih)
E Grubu: İspanya - Polonya (22.00, Sevilla)
20 Haziran Pazar
A Grubu: İsviçre - Türkiye (19.00, Bakü)
A Grubu: İtalya - Galler (19.00, Roma)
21 Haziran Pazartesi:
C Grubu: Kuzey Makedonya - Hollanda (19.00, Amsterdam)
C Grubu: Ukrayna - Avusturya (19.00, Bükreş)
B Grubu: Rusya - Danimarka (22.00, Kopenhag)
B Grubu: Finlandiya - Belçika (22.00, St. Petersburg)
22 Haziran Salı
D Grubu: Çek Cumhuriyeti - İngiltere (22.00, Londra)
D Grubu: Hırvatistan - İskoçya (22.00, Glasgow)
23 Haziran Çarşamba
E Grubu: Slovakya - İspanya (19.00, Sevilla)
E Grubu: İsveç - Polonya (19.00, St. Petersburg)
F Grubu: Almanya - Macaristan (22.00, Münih)
F Grubu: Portekiz - Fransa (22.00, Budapeşte)
Grup maçlarının ardından ilk iki sırayı alan takımlar ve altı grubun en iyi dört üçüncüsü son 16 turuna geçmeye hak kazanacak.
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24-25 Haziran
Maç yok
SON 16 TURU
26 Haziran Cumartesi
1. Maç: A2 - B2 (19.00, Amsterdam)
2. Maç A1 - C2 (22:00, Londra)
27 Haziran Pazar
3. Maç: C1 - D/E/F3 (19.00, Budapeşte)
4. Maç: B1 - A/D/E/F3 (22.00, Sevilla)
28 Haziran Pazartesi
5. Maç: D2 - E2 (19.00, Kopenhag)
6. Maç: F1 - A/B/C3 (22:00, Bükreş)
29 Haziran Salı
7. Maç: D1 - F1 (19:00, Londra)
8. Maç: E1 - 3A/B/C/D (22:00, Glasgow)
30 Haziran - 1 Temmuz
Maç yok
ÇEYREK FİNAL
2 Temmuz Cuma
ÇF1: 6. Maçın Galibi - 5. Maçın Galibi (19.00, St. Petersburg)
ÇF2: 4. Maçın Galibi - 2. Maçın Galibi (22:00, Münih)
3 Temmuz Cumartesi
ÇF3: 3. Maçın Galibi - 1. Maçın Galibi (19:00, Bakü)
ÇF4: 8. Maçın Galibi - 7. Maçın Galibi (22:00, Roma)
4-5 Temmuz
Maç yok.
YARI FİNAL
6 Temmuz Salı
YF1: ÇF2 galibi - ÇF1 galibi (22.00, Londra)
7 Temmuz Salı
YF2: ÇF4 galibi - ÇF3 galibi (22.00, Londra)
8-9-10 Temmuz
Maç yok
FİNAL
11 Temmuz Pazar
YF1 galibi - YF2 galibi (22.00, Londra)
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