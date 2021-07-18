EURO 2020 finalini 5 bin biletsiz seyirci izledi
2020 Avrupa Futbol Şampiyonası’nda İtalya ve İngiltere arasında oynan final maçında 5 bin biletsiz taraftarın stadyuma girdiği belirtildi.
Daily Mail’de yer alan haberde, EURO 2020 finalinde yaşanan olaylar ve biletsiz seyircilerle ilgili olarak İngiltere Futbol Federasyonu CEO’su Mark Bullingham’ın hafta içinde milletvekillerine açıklama yapacağı ifade edildi.
Haberde, finaldeki olaylara ilişkin soruşturma başlatılacağı belirtildi.
BİR BİLETLE ÜÇ KİŞİ GİRDİ
İsmi açıklanmayan bir UEFA yetkilisinin açıklamasına yer verilirken haberde şu ifadeler yer aldı, “Maçın başlamasından iki saat önce stadyumun C kapısında zorlanma oldu ve 1 bilet sahibi üzerinden üç kişinin içeri girdiğini düşünüyoruz.”
Öte yandan maç gününde 200 bine yakın taraftarın stadyum çevresinde olduğu ve finale biletsiz giren kişi sayısının 5 bine yakın olduğu kaydedildi.
Video Haberler
- İHA muhabiri ve DHA kameramanına saldırı kamerada
- Kuyuya düşen at böyle kurtarıldı
- Haliç Köprüsü'nde ilginç görüntü
- Tarlada 2 bin yıllık kitabe bulundu
- Rize'de sel felaketinin yeni görüntüleri ortaya çıktı
- Meteor düşüşü Bursa’da görüntülendi
- Antalya'da feci kaza: 2 ölü, 5 yaralı
- Zincirleme kazada ölü sayısı 4'e yükseldi
- Taksim’de virüsü unuttular, maskesiz gezdiler
- Polisleri görünce aracını park edip, yaya rolü yaptı
En Çok Okunan Haberler
- A101 bozulan ürünleri zorla çalışanlarına satıyor!
- Erdoğan, yeni ittifak peşinde
- Limanda dev uyuşturucu operasyonu!
- Eski Fenerbahçeli oyuncu, trafik kazasında yaralandı
- Anonymous'tan Peker'e 'bilgi saklama' yanıtı
- Türkiye-Suudi Arabistan toplantısında tepki çeken kare
- Esad'tan Suriyelilere 'Vatanınıza dönün' çağrısı
- Erkan Petekkaya'yı kızdıran Acun Ilıcalı sorusu
- Başsavcılıktan Ümitcan Uygun açıklaması
- İki takım arkadaşı birbirine girdi