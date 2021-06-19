EURO 2020| İspanya- Polonya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

EURO 2020 E Grubu’nda İspanya ve Polonya karşı karşıya geliyor.

cumhuriyet.com.tr
19 Haziran 2021 Cumartesi, 01:02
EURO 2020| İspanya- Polonya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
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Avrupa Futbol Şampiyonası E Grubu maçında bugün İspanya ile Polonya kozlarını paylaşacak.

Müsabaka Sevilla Olimpiyat Stadyumu’nda saat 22.00'de başlayacak.

Karşılaşma TRT1’den canlı yayımlanacak.

Polonya ilk maçında Slovakya’ya 2-1 mağlup olurken İspanya, ilk maçında İsveç ile berabere kaldı.

İSPANYA- POLONYA MUHTEMEL 11'LER:

İspanya: Simon, Azpilicueta, Laporte, Pau Torres, Alba, Llorente, Rodri, Pedri, Moreno, Torres, Morata

Polonya: Szczesny, Bereszynski, Glik, Bednarek, Jozwiak, Moder, Linetty, Rybus, Klich, Zielinski, Lewandowski


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