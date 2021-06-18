İngiltere’deki karantina kurallarına göre EURO 2020 finali Macaristan’a alınabilir
EURO 2020’nin yarı finali ve finaline ev sahipliği yapacak İngiltere’de karantina kurallarının değişmemesi halinde maçların Macaristan’a alınabileceği ifade edildi.
Times’ta yer alan haberde, İngiltere’nin ev sahipliğinin tehlikede olduğu belirtildi. İngiliz hükümetinin yurt dışından gelecek taraftarlara ve UEFA davetlilerine karantina uygulamaya devam etmesi halinde ev sahibi stadyumun değişeceği kaydedildi.
MACARİSTAN’DA TAM KAPASİTEYLE OYNANDI
Turnuvanın ev sahiplerinden olan Macaristan’da oynanan Macaristan-Portekiz ve Fransa-Almanya maçları tam kapasiteyle oynanmıştı. İngiltere’nin uygulamış olduğu 10 günlük zorunlu karantina sebebiyle değişiklik kararının alınabileceği ifade edildi.
MUAFİYET İSTENDİ
ESPN’de yer alan haberde ise, UEFA’nın İngiliz hükümeti ile görüşerek yurt dışından gelen taraftarlara muafiyet istediği ve turnuva için ayrıcalık tanınmasını talep ettiği belirtildi.
“GÖRÜŞME YAPACAĞIZ”
İngiltere Başbakanı Boris Johnson yaptığı açıklamada, “UEFA ile konuyu görüşeceğiz ve ne istediklerini dinleyeceğiz. Kurallarla ilgili düzenlemeler yapıp yapmayacağımızı görüşme sonunda belirleyeceğiz. Ancak önceliğimiz insanların sağlığı.” ifadelerini kullandı.
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