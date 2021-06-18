EUR0 2020 | İngiltere ve İskoçya berabere kaldı
2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda İngiltere ve İskoçya golsüz berabere kaldı.
EURO 2020’nin ev sahibi ülkelerinden ikisi olan İngiltere ve İskoçya gruptaki ikinci maçlarında karşı karşıya geldi.
Hırvatistan maçında olduğu gibi karşılaşmaya baskıyla başlayan İngiltere, ilk 10 dakikada iki kez gole yaklaştı. Kazanılan köşe vuruşunda topla buluşan John Stones’un kafa vuruşu direkten dönerken iki dakika sonra Mason Mount kalaye çok yakın bir mesafeden golü kaçırdı.
İlk bölümdeki baskının ardından rakip kaleye daha fazla gitmeye başlayan İskoçya, iki kez İngiltere kalesinde tehlike yaratırken pozisyonları gole çeviremedi.
STERLING’DEN 3 HATA
Maçın ilk yarısında 3 kez tehlikeli pozisyonda topla buluşan Raheem Sterling, üç pozisyonda da top hakimiyeti sağlayamadı. İlk yarının son bölümünde İngiltere’nin orta alandaki baskını aşmayı başaran İskoçya, gol fırsatı bulamadı. Kalan bölümde iki takımda skoru değiştiremezken ilk yarı golsüz eşitlikle sonuçlandı.
İKİNCİ YARI HIZLI BAŞLADI
Maçın başlangıcında olduğu gibi ikinci yarıya da hızlı başlayan İngiltere, Reece James ve Raheem Sterling ile gole yaklaştı. İngiltere’nin bıraktığı boşlukları iyi değerlendiren İskoçya Che Adams ile tehlike yarattı.
ÇİZGİDEN ÇIKTI
61. dakikada kullanılan köşe vuruşunda Dykes’ın kafa vuruşunu Reece James çizgiden çıkarttı. 63. dakikada Jack Grealish’in oyuna dahil olmasıyla birlikte ataklarını Grealish üstünden geliştiren İngiltere yakaladığı pozisyonları gole çeviremedi ve son 15 dakikaya golsüz eşitlikle girildi.
78. dakikada Andrew Robertson’ın ortasında ceza sahasında topla buluşan Che Adams, düzgün bir vuruş imkanı bulamadı ve topu dışarı gönderdi. Maçın kalan bölümünde gol olmazken iki takım sahadan bir puanla ayrıldı.
Gruptaki son maçında İngiltere 22 Haziran Salı günü Çekya ile karşı karşıya gelirken İskoçya aynı gün Hırvatistan ile mücadele edecek.
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