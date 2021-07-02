EURO 2020 | İtalya, Belçika'yı 2 golle mağlup etti
2020 Avrupa Futbol Şampiyonası çeyrek final eşleşmesinde İtalya, Belçika'yı ilk yarıda bulduğu gollerle 2-1 mağlup etti.
Belçika ve İtalya, Allianz Arena'da karşı karşıya geldi.
Karşılaşmaya etkili başlayan Belçika, Lukaku ve De Bruyne ile iki kez gole yaklaşsa da yakaladığı pozisyonları değerlendiremedi. 13. dakikada İtalya’nın kullandığı köşe vuruşunda Bonucci seken topu ağlara gönderdi. Yapılan VAR incelemesinin ardından İtalya’nın golü ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.
BELÇİKA GOLÜ BULAMADI
Maçın başında olduğu gibi De Bruyne ve Romelu Lukaku ile gole yaklaşan Belçika, golü bulamadı. Lukaku, takımı adına tehlikeli pozisyonlar bulurken yıldız oyuncunun 26. dakikada ceza sahasına girer girmez çektiği şutu Donnarumma çıkarttı.
31. dakikada İtalya’nın kullandığı serbest vuruşta ceza sahasında topla buluşan Immobile, yerde kalırken maçın hakemi Vincic maçı devam ettirdi. Pozisyonun devamında ceza sahası içinde topla buluşan Barella, düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi.
İLK YARIDA ÜÇ GOL
Barella’nın golüyle öne geçen İtalya, Chiesa ve Immobile gole yaklaşırken 44. dakikada fark ikiye çıktı. İtalya’da Insigne ceza sahasına girmeden çektiği şutla Courtouis’i mağlup etti. İlk yarının son dakikasında Belçika’da Doku, ceza sahasında Di Lorenzo’nun müdahalesiyle yerde kaldı. Penaltı atışını gole çeviren Romelu Lukaku farkı bire indirdi.
BASKI SONUÇ VERMEDİ
İkinci yarıya baskılı başlayan Belçika, istediği pozisyonları bulamadı. Savunmada iyi bir görüntü çizen İtalya üstünlüğünü ikinci yarıda korumayı başararak Belçika’ya gol izni vermedi.
84. dakikada topu sol kanatta alan Jeremy Doku, arka arkaya attığı çalımlarla önünü boşaltırken çektiği şutta isabet sağlayamadı. Uzatma dakikalarında da Belçika eşitlik golünü bulamadı ve maç 2-1 İtalya'nın üstünlüğüyle tamamlandı.
İtalya, turnuvanın yarı finalinde İspanya ile Wembley'de karşılaşacak.
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