EURO 2020 | İsviçre, İspanya'yı penaltılarla eledi!
İspanya, İsviçre'yi penaltılarla mağlup ederek turnuva dışına itti.
EURO 2020 çeyrek final maçında İsviçre ile İspanya, Rusya'nın St. Petersburg şehrinde karşı karşıya geldi. 8'inci dakikada İspanya öne geçti. Koke'nin sağ kanattan kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası dışında topla buluşan Jordi Alba'nın vuruşunda meşin yuvarlak Zakaria'ya çarpıp filelere gitti: 0-1. Karşılaşmanın ilk yarısı İspanya'nın 1-0'lık üstünlüğü ile sona erdi. 68'inci dakikada İsviçre beraberliği yakaladı. İspanya savunmasında Laporte ile Pau Torres arasındaki anlaşmazlık sonucunda ceza sahası içerisinde topu önünde bulan Freuler, pasını müsait pozisyondaki Shaqiri'ye çıkardı. Bu oyuncunun plase vuruşunda meşin yuvarlak filelere gitti: 1-1. 77'nci dakikada İsviçre'de Freuler, Moreno'ya yaptığı sert müdahale sonrasında kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca uzatma bölümüne gidildi. 15'er dakikalık 2 uzatma bölümünde de gol sesi çıkmayınca penaltı atışlarına geçildi. Penaltı atışlarında rakibine 3-1 üstünlük sağlayan İspanya, adını yarı finale yazdırdı.
İspanya, yarı finalde 6 Temmuz Salı günü Wembley'de Belçika-İtalya eşleşmesinin galibiyle karşı karşıya gelecek.
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