EURO 2020| Macaristan - Portekiz maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
EURO 2020 F Grubu ilk mücadelesinde Portekiz ile Macaristan karşı karşıya gelecek.
Son şampiyon Portekiz, Attila Szalai'nin formasını giydiği Macaristan karşısında siftah arıyor.
Macarlar turnuvanın ev sahibi oldukları için bu mücadeleyi Başkent Budapeşte’de bulunan 67 bin 215 kişilik Puskas Arena’da oynayacak.
F Grubu açılış maçını hakem Cüneyt Çakır, yardımcıları Bahattin Duran ve Tarık Ongun’la birlikte yönetecek. Eski Beşiktaşlı Pepe’nin de forma giyeceği Portekiz’de gözler elbette 36 yaşındaki Cristiano Ronaldo’da olacak.
MACARİSTAN - PORTEKİZ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
Macaristan - Portekiz maçı TSİ 19.00'da başlayacak. TRT 1'den naklen yayınlanacak 90 dakikanın canlı skor takibi ve detayları haberimizde olacak.
MACARİSTAN - PORTEKİZ MUHTEMEL 11'LER:
Macaristan: Gulacsi, Fiola, Orban, Attila Szalai, Lovrencsics, Kleinheisler, Adam Nagy, Schafer, Holender, Roland, Adam Sallai
Portekiz: Rui Patricio, Semedo, Ruben Dias, Pepe, Guerreiro, Danilo, William, Bruno Fernandes, Bernardo Silva, Cristiano Ronaldo, Diogo Jota
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