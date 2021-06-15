EURO 2020| Macaristan - Portekiz maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

15 Haziran 2021 Salı, 09:13

Son şampiyon Portekiz, Attila Szalai'nin formasını giydiği Macaristan karşısında siftah arıyor.

Macarlar turnuvanın ev sahibi oldukları için bu mücadeleyi Başkent Budapeşte’de bulunan 67 bin 215 kişilik Puskas Arena’da oynayacak.

F Grubu açılış maçını hakem Cüneyt Çakır, yardımcıları Bahattin Duran ve Tarık Ongun’la birlikte yönetecek. Eski Beşiktaşlı Pepe’nin de forma giyeceği Portekiz’de gözler elbette 36 yaşındaki Cristiano Ronaldo’da olacak.

MACARİSTAN - PORTEKİZ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Macaristan - Portekiz maçı TSİ 19.00'da başlayacak. TRT 1'den naklen yayınlanacak 90 dakikanın canlı skor takibi ve detayları haberimizde olacak.

MACARİSTAN - PORTEKİZ MUHTEMEL 11'LER:

Macaristan: Gulacsi, Fiola, Orban, Attila Szalai, Lovrencsics, Kleinheisler, Adam Nagy, Schafer, Holender, Roland, Adam Sallai

Portekiz: Rui Patricio, Semedo, Ruben Dias, Pepe, Guerreiro, Danilo, William, Bruno Fernandes, Bernardo Silva, Cristiano Ronaldo, Diogo Jota