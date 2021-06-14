Çocuk istismarından 72.5 yıl hapis cezası alan spor antrenörü hakkında yeni karar

14 Haziran 2021 Pazartesi, 18:45

Çankaya ilçesinde spor salonu işleten Yavuz Özdemir'in, iş yerine kurs için gelen kız çocuklarına cinsel istismarda bulunduğu, bir çocuğun yaşadıklarını arkadaşlarına anlatmasıyla ortaya çıktı. Benzer durumdaki arkadaşları da yaşadıklarını aileleriyle paylaştı.

Ailelerin şikayeti üzerine Yavuz Özdemir, gözaltına alındı. Olayın duyulmasının ardından 18 yaşından büyük iki sporcu kız da daha önce Yavuz Özdemir’in cinsel istismarına uğradıklarını ileri sürerek şikayetçi oldu. Savunmasında suçlamaları kabul etmeyen Yavuz Özdemir, 1 Nisan 2020’de savcılık sorgusunun ardından çıkarıldığı mahkemede, 'çocuğun nitelikli cinsel istismarı' suçundan tutuklandı.

Yavuz Özdemir hakkında birden fazla mağdura yönelik 'nitelikli cinsel saldırı' suçundan 101 yıldan 239 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. Özdemir, Ankara 6'ncı Ağır Ceza Mahkemesi'nde, 8 Aralık 2020'de görülen karar duruşmasında, 4 kız çocuğuna yönelik 'nitelikli cinsel istismar', 'cinsel istismar', 'cinsel taciz' ve 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçlarından toplam 72,5 yıl hapis cezasına çarptırdı.

4 YIL ÖNCE ŞİKAYETTE BULUNMUŞ

Yavuz Özdemir'in, Ankara 6'ncı Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılaması sürerken, hakkında, 2016 yılında yine spor salonuna kurs için gelen 11 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla şikayette bulunulduğu, savcılığın iki kez delil yetersizliğinden takipsizlik kararı verdiği ortaya çıkmıştı. Küçük kızın ailesinin avukatları Yeliz Büşra Gülbay ve Aybüke Özdemir, 4 kız çocuğuna yönelik eylemleri nedeniyle ceza alan Özdemir ile ilgili verilen takipsizlik kararına itiraz etti. Soruşturma sonunda Özdemir hakkında, Ankara 31’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde, 'çocuğun nitelikli cinsel istismarı' suçundan ayrı bir dava açıldı.

BERAAT KARARI VERİLDİ

Davanın karar duruşmasına, sanık, mağdur ve taraf avukatları katıldı. Cumhuriyet savcısı, delil yetersizliğinden sanığın beraatına karar verilmesini talep etti. Sanık Özdemir, suçsuz olduğunu, kendisine yönelik komplo kurulduğunu tekrarlayarak, beraatini istedi. Mağdur avukatı Aybüke Özdemir, savcının görüşüne katılmadıklarını, sanığın, 'çocuğun nitelikli cinsel istismarı' suçundan indirim uygulanmadan cezalandırılmasını talep etti. Mahkeme heyeti, mağdurun anlatımlarını destekleyici, suçu ortaya çıkaracak maddi delil bulunmaması gerekçesiyle sanığın beraatine hükmetti.

'DAVANIN TAKİPÇİSİ OLACAĞIZ'

Karara tepki gösteren Avukat Yeliz Büşra Gülbay, "Savcı, mütalaasında sanığa beraat talep etti. Mahkeme heyeti de sanığın beraati yönünde karar verdi. Ancak; toplanan deliller, dosyanın ilk aşamasından bugüne kadar olan sürecinde tanık beyanları müvekkilimin beyanlarını doğrular nitelikteydi. Buna rağmen beraat kararı verildi. Biz bu kararın hukuka aykırı olduğunu düşünerek üst mahkemeye itirazımızı yapacağız ve dosyanın takipçisi olacağız" dedi.

Bu arada sanık Özdemir hakkında Ankara 6’ncı Ağır Ceza Mahkemesi tarafından verilen 72.5 yıl hapis cezasıyla ilgili, itiraz üzerine Ankara Bölge Adliye Mahkemesi (İstinaf) incelemesi sürüyor.