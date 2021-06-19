EURO 2020| Portekiz- Almanya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

19 Haziran 2021 Cumartesi, 00:40

Son Avrupa Futbol Şampiyonu Portekiz ve dünya devi Almanya kozlarını paylaşacak.

Almanya, kupanın ev sahiplerinden biri olarak Portekiz’i, 16 bin kişinin izleyeceği maçta Allianz Arena’da konuk edecek.

PORTEKİZ- ALMANYA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Karşılaşma bugün Allianz Arena’da oynanacak ve TSİ 19.00'da başlayacak.

Portekiz- Almanya karşılaşması TRT 1'den naklen yayımlanacak.

Portekiz- Almanya muhtemel 11'ler:

Portekiz: Rui Patricio, Semedo, Ruben Dias, Pepe, Guerreiro, Danilo, William, Bruno Fernandes, Bernardo Silva, Cristiano Ronaldo, Diogo Jota

Almanya: Neuer, Ginter, Hummels, Rüdiger, Kimmich, Kroos, Gosens, İlkay, Havertz, Gnabry, Müller