EURO 2020| Portekiz- Almanya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
EURO 2020 F Grubu’nda bugün Portekiz ile Almanya karşı karşıya geliyor.
Son Avrupa Futbol Şampiyonu Portekiz ve dünya devi Almanya kozlarını paylaşacak.
Almanya, kupanın ev sahiplerinden biri olarak Portekiz’i, 16 bin kişinin izleyeceği maçta Allianz Arena’da konuk edecek.
PORTEKİZ- ALMANYA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
Karşılaşma bugün Allianz Arena’da oynanacak ve TSİ 19.00'da başlayacak.
Portekiz- Almanya karşılaşması TRT 1'den naklen yayımlanacak.
Portekiz- Almanya muhtemel 11'ler:
Portekiz: Rui Patricio, Semedo, Ruben Dias, Pepe, Guerreiro, Danilo, William, Bruno Fernandes, Bernardo Silva, Cristiano Ronaldo, Diogo Jota
Almanya: Neuer, Ginter, Hummels, Rüdiger, Kimmich, Kroos, Gosens, İlkay, Havertz, Gnabry, Müller
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