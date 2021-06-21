Yeni Malatyaspor, Rayane Aabid'i transfer etti
Gelecek sezona güçlü bir kadroyla giriş yapmak isteyen Malatyaspor, transfer harekatını başlattı.
Transfer çalışmalarını sürdüren sarı-siyahlı kulüp, Fransız futbolcu Rayane Aabid ile sözleşme imzaladı.
Kulübün sosyal medya hesabından Rayane Aabid'in sarı-siyahlı formayı giydiği ve sözleşme imzaladığı fotoğraf paylaşılarak, "Kulübümüz, son olarak Hatayspor forması giyen 29 yaşındaki orta saha oyuncusu Rayane Aabid ile 2+1 yıllık sözleşme imzalamıştır. Hoş geldin Aabid." ifadelerine yer verildi.
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