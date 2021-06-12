EURO 2020'de Galler, Türkiye maçına odaklanıyor
EURO 2020'de İsviçre ile berabere kalan Galler'de teknik direktör ve futbolcular, Türkiye maçına odaklanmaları gerektiği konusunda hemfikir.
A Milli Futbol Takımımızın da bulunduğu EURO 2020 A Grubu'nda İsviçre ile 1-1 berabere kalan Galler'de teknik direktör Rob Page ile futbolcular Gareth Bale ve Danny Ward, açıklamalarda bulundu. Üç isim de, Türkiye ile oynanacak sıradaki maçın önemine vurgu yaptı.
PAGE: "SAĞLAM DURMALIYIZ"
Galler'i çalıştıran Rob Page, iyi organizasyonun altını çizdi:
"Türkiye, İsviçre'ye göre farklı bir rakip. Türkiye maçında sağlam durmalıyız, iyi organize olmalıyız, defansif mücadeleyi iyi vermeliyiz. Türkiye'ye saygı duyuyoruz."
BALE: "ORTAYA KARAKTER KOYDUK"
Sezonu Real Madrid'den kiralık olarak Tottenham'da geçiren 31 yaşındaki dünyaca ünlü yıldız Gareth Bale, şunları söyledi:
"Bu takımla gurur duyuyorum, geri düştük ama sıcağa rağmen çok çalıştık. Şimdi kendimize gelip, bu maçtan olumlu şeyleri cebimize koyup Türkiye maçına hazırlanmalıyız. Skordan dolayı üzgün değiliz, daha kötü bir sonuç da alabilirdik. İsviçre, dünyanın en iyi 10 takımından biri. Ortaya bir karakter koyduk, savaştık, cesur olduk ve beraberlik golünü attık."
WARD: "HER ŞEYİ KUSURSUZLAŞTIRMA ZAMANI"
Kaleci Danny Ward ise, millilerimizin 3-0 kaybettiği İtalya maçına atıfta bulundu:
"Türkiye'nin maçını dün izledik, neler yapmamız gerektiğini biliyoruz. Şimdi her şeyi kusursuzlaştırma zamanı."
İlk maçları puansız kapatan A Milli Futbol Takımı ve ilk maçtan bir puan alan Galler, 16 Haziran Çarşamba günü saat 22.00'de Bakü Olimpiyat Stadyumu'nda kozlarını paylaşacak.
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