EURO 2020'de İngiltere Hırvatistan'ı mağlup etti
Avrupa Futbol Şampiyonası D Grubu'nun ilk karşılaşmasında İngiltere Hırvatistan'ı 1-0 mağlup etti.
Avrupa Futbol Şampiyonası D Grubu ilk maçında İngiltere ile Hırvatistan karşı karşıya geldi. Karşılaşma 1-0 İngiltere'nin üstünlüğüyle sonuçlandı.
EURO 2020 D Grubu'nda İngiltere ve Hırvatistan, İngiltere'deki Wembley Stadyumu'nda kozlarını paylaştı. 16.00'da başlayan ve İtalyan hakem Daniele Orsato'nun yönettiği müsabakada İngilizler, Hırvatları Sterling'in golüyle mağlup etti.
Maça etkili başlayan İngiltere 6'ncı dakikada sağ kanattan gelişen atakta Phil Foden'ın şutu ile şans buldu ancak top kale direğinden geri döndü. Hırvatistan ise önemli bir hücum gelişimi üretemedi.
Maçın ilk sarı kartı 41'inci dakikada Hırvat oyuncu Caleta-Car'a çıktı. Trippier'in kazandığı serbest vuruş barajdan döndü.
İlk yarıdan gol sesi çıkmazken ikinci yarı sarı kart ile başladı. Kovacic 48'inci dakikada sarı kart gördü.
Hırvatlar ilk etkili şut girişimini 55'inci dakikada gösterdi ancak kaleci Pickford gole izin vermedi.
57'nci dakikada ise İngiltere'de Raheem Sterling ile skoru 1-0'a getirdi.
64'üncü dakikada İngiliz Phil Foden sarı kart gördü. 66'ncı dakikada ise Mason Mount ile girdiği ikili mücadele sonucu Hırvat Brozovic sarı kart ile cezalandırıldı.
Karşılaşma 1-0 İngiltere'nin galibiyetiyle sonuçlandı. Böylece İngiltere tarihinde ilk kez bir Avrupa Şampiyonası açılış maçını kazandı.
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