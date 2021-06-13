Galatasaray'da başkan adayları, canlı yayında konuşuyor

13 Haziran 2021 Pazar, 17:30

Galatasaray'da 19 Haziran'da yapılacak başkanlık seçimi öncesi adaylar Metin Öztürk, İbrahim Özdemir, Eşref Hamamcıoğlu ve Burak Elmas. Galatasaraylılar Derneği'nin yaptığı "Başkan Adayları Konuşuyor" isimli canlı yayında bir araya geldi. Kulüp üyesi ve gazeteci Ruşen Çakır'ın moderatörlüğünü yaptığı yayında adaylar, kendilerini, ekiplerini ve projelerini anlatıyor. Adaylardan Yiğit Şardan, yayında yer almıyor.

İlk olarak adaylara kendilerini tanıtmaları ve neden aday olduklarını anlatmaları için beşer dakikalık süre verildi. Adaylar, camiadaki kıdem sırasına göre sırayla söz alıyor.

ÖZTÜRK: "BORÇLARI SIFIRLAMAYI HEDEFLİYORUZ"

Metin Öztürk kendisini tanıttı ve şunları söyledi: "Denetim mekanizmaları iyi çalışmadığı ve borçlar ötelendiği için yönetilemeyecek hale geldik. Buna bir iş adamı gözüyle bakmak istedim. Kulübümüze katma değer getirip, maliyetleri azaltıp, başarıyı en yüksek seviyede tutup, altı yılda borçları sıfırlamayı hedefliyoruz. Umarım başarırız."

ÖZDEMİR: "KAVGALAR BENİ ÇOK YORDU"

Kendisini tanıtan bir diğer aday İbrahim Özdemir, devlet kademesinde geçirdiği uzun yılların kendisine tecrübe kazandırdığını belirterek, yönetim listesinde isimlerin niteliklerine değindi. Özdemir, kendisine verilen beş dakikalık sürenin sonlanması sebebiyle ilk soruya olan cevabını tamamlayamadı.

Özdemir, sonraki soru için verilen sürede Galatasaray'ın yönetim sorunu yaşadığını ve borçların kaldırılamaz hale geldiğini kaydetti: "Galatasaraylıların birbiriyle olan kavgaları, omuz atmalar, kavgalar beni çok yordu. Birliğin ve beraberliğin yeniden tesis edilmesi lazım. Bu mali gücün altından kalmak birilerinin cebine para koyarak değil, yetkinlikle ve mali disiplinle mümkündür.



HAMAMCIOĞLU: "SEVGİ VE SAYGI ORTAMI BİTTİ"

Eşref Hamamcıoğlu, kendisini tanıttıktan sonra 42 yıldır Galatasaray camiasında olduğunu, altı yıldır Divan Kurulu'nda olduğunu ve Divan Kurulıu başkanlığı görevi süresince kulübün sorunlarına vakıf olduğunu kaydetti. Hamamcıoğlu, şunları söyledi:

"Taşın altına elimi sokmam gerektiğine inandım. Ekip arkadaşlarımla birlikte sorumluluk almak üzere aday oldum. Neyi gidermeyi hedefliyoruz? Toplumsal erozyonun bir süreci, maalesef kulübümüze sirayet etti. Sevgi saygı ortamı bitti. Fikir ayrılıklarımız, en büyük zenginliğimizdi, maalesef kategorilere ayrıldık. Ortak aklı kullanma yeteneğimizi kaybettik. Tüm bunlara izleyici olmak yerine mücadele etmeye karar verdik. Kulübümüzde bir idari ve mali dengesizlik var. Galatasaray'ı yeniden düzlüğe çıkarmak için sorumluluk almaya karar verdik."

ELMAS: "BU BİR İKTİDAR MÜCADELESİ DEĞİL"

Burak Elmas, tüm adaylara başarılar diledi ve Galatasaray demokrasisine yaptıkları katkıdan dolayı teşekkür etti. Elmas, Avusturya Lisesi'nden mezun olmasına rağmen kendisini Galatasaraylı olarak adlandırdığını ve çocukluğunda Florya'da antrenmanları seyretmeye gittiğini vurguladı.

Elmas, Galatasaray'ın problemlerinin ve kuruluş ideallerinin arzuladıkları gibi olmadığını söyledi: "Bu bir iktidar mücadelesi değil, Galatasaray'ın geleceğiyle ilgili bir mücadele. Samimi niyetimizi tüm büyüklerimizle paylaştık. Galatasaraylıların şikayet ettiği seçim dönemi alışkanlıklardan uzak durmaya, oy için değil, yetkinlik için Galatasaray'a insan kazandırmaya, çözüm önerileri oluşturmaya çalıştık. Bunu bir görev olarak ürettik. Bugün teveccühün oluştuğunu görüyoruz. Çok geniş, 90 kişilik bir ekibiz."

Moderatör Ruşen Çakır, Galatasaray'ın kulüp üyesi olmayan taraftarlarına vurgu yaparak, Galatasaray ile ilgili kurumların süreçlere nasıl katılabileceğini sordu.

ÖZDEMİR: "BARIŞ DİLİ HAKİM OLMALI"

İbrahim Özdemir, "Galatasaray'a barış dilinin hakim olması lazım. Yıllardır toplantılara katılırım. Bu koordinasyonu sağlayacak olanlar bizleriz. Kavga dilini uzaklaştırmak lazım. Aksi takdirde daha büyük sıkıntılar yaşayabiliriz. Bunu koordine edecek olanlar, yetenekli yönetim kurulu üyelerimiz. Galatasaray'ın liyakati, ehliyeti olan kadroları muhakkak seçmesi lazım. Galatasaray'ın TFF'de temsil edilmediğini görüyorum. Bunu düşünüp, üyelerin sandığa o şekilde gitmesi lazım. Katılımın yüksek olmasını arzu ediyorum." yanıtını verdi.

HAMAMCIOĞLU'NDAN ÖZDEMİR'E CEVAP

Eşref Hamamcıoğlu ise şunları söyledi:

"Öncelikle soruyu yanıtlayacağım, ardından Özdemir'in polemik açma çabasını cevaplamak istiyorum.

Bence Galatasaray uyuyan bir dev. Bunu uyandırmak için kurumlar arası iletişimi ilkeli şekilde sağlamak lazım. Değerlerimizi anlatabilmek için bir Tevfik Fikret Projesi geliştirdik. Şunu amaçlıyoruz: Neyin olup bittiğini tüm paydaşlarımızla paylaşmak üzere yola çıktık. Lisemiz, üniversitemiz, vakıflarımız ve derneklerimiz var, dünyada imrenilecek bir zenginlik. Bunların oy potansiyeli olarak kullanılması yanlış. Buna engel olacağız. Olabildiğince kucaklayıcı olacağız.

Ben polemiğe girme taraftarı değilim. Ancak yeni bir malzeme yaratılarak, omuz atma meselelerinin gündeme getirilmesini yadırgıyorum. Divan Kurulu başkanlığı yaptığım sırada beyefendi üyeydi. Gönül isterdi ki kürsüye çıkıp yorum yapsaydı."

ELMAS: "YÖNETİCİLER GALATASARAY'I TANIMIYOR"

Burak Elmas, aidiyetin önemine vurgu yaptı:

"Mustafa Kemal Atatürk'ün çok güzel bir sözü var: 'Geçmişini bilmeyen, geleceğine yön veremez'. Dolayısıyla Galatasaray'ı anlamak için, geçmişinden bugüne gelen yolculuğunu ve değerlerini anlamak lazım. Galatasaray'ın gücü, kurumlarının güçlü olmasından ortaya çıkar. Yola çıkarken şunu söyledik: Galatasaray'da kutuplaşmaya izin vermeyeceğiz. Galatasaray'ın kurumları ancak kuvvetli olduğu zaman farklıdır. Galatasaray'ı tanımayan yöneticiler sebebiyle sinerjiden faydalanamıyoruz. İletişim, birleşmek için çok önemli. Problemler, Galatasaraylıları birlikte hedefe götürerek çözülebilir. Dijital iletişimi ve aidiyet projemizi çok önemsiyoruz. Galatasaray, ne üyesini, ne taraftarını yeterince tanımıyor. Onların gerçek fikirlerini öğrenerek, Galatasaray'ı kolektif akılla yönetmeyi istiyoruz. Sloganımızı 'Birlikte çok şey başaracağız' olarak belirledik. Birlikte, Galatasaray'ı hak ettiği yere taşıyacağız."

ÖZTÜRK: "HUKUKİ PÜRÜZLERİ TEMİZLEYECEĞİZ"

Metin Öztürk'ün yanıtı ise şu oldu:

"'Daha güçlü Galatasaray' mottosuyla yola çıktık. Son iki senede pandemi ve ibrasızlık nedeniyle ciddi sorunlar yaşadık, pandemi ortamında seçime gidiyoruz. Pek çok büyüğüm, gelmekten imtina edeceğini söyledi. Bu seçim, mutlaka yapılmalı. Bankalar Birliği anlaşması genel kurula gelmeli. Seçildiğimiz takdirde, altı yıllık bir hedefle yola çıkıyoruz, tüm hukuki pürüzleri temizleyip tek maddelik bir tüzük değişikliği yapacağız. Bir rehabilitasyon kabinesi gibi, Galatasaray'ı şeffaf bir seçime götüreceğiz."

Moderatör Ruşen Çakır, adaylara bir tüzük değişikliği yapıp yapmayacaklarını sordu:

HAMAMCIOĞLU: "TÜZÜK, G. SARAY'IN ANAYASASIDIR"

Eşref Hamamcıoğlu, bir tüzük komitesi kuracaklarını söyledi:

"Tüzük, Galatasaray'ın anayasasıdır. Günün koşullarına göre ayarlanması lazım. Şu ana dek iki çalışma yapıldı. Bunların temel maddeleri şunlar: Elektronik oylama yapılması lazım. Toplantılar cumartesi ve pazar yapılmalı, konuşmalar çok uzuyor. Dernek ve Sportif AŞ arasındaki mali yıl, senkronize olmalı. İdari ibrasızlığa uğrayan yönetimin bir sonraki seçime girememe maddesi kaldırılmalı. Üyelik konusuna dokunmadık, ayrışmalara sebep olan bir madde. Camia içinde konsensus sağlandıktan sonra tekrar gündeme getirilmeli. Mali genel kurullar yapılmadığı için 800 üyemiz, kurula sunulmadan üye oldu. Oy kullanmamaları için herhangi bir sebep yok. Yönetime geldiğimizde yapacağımız ilk işlerden birisi, operasyonel olarak yönetimlerin önünü açmak için yeni bir tüzük komitesi kurmak."

ELMAS: "GALATASARAY'IN İSTİKRARA İHTİYACI VAR"

Burak Elmas, Metin Öztürk'ün seçim önerisine katılmadığını belirtti:

"Bizler aday olurken, tüzüğümüze göre aday oluyoruz. Bu, tüm maddeleri kabul ettiğimizin taahhüdüdür. Öncelikle şunu belirtmek isteriz: Her maddeye bağlı kalacağız ve uygulanması için tüm imkanları seferber edeceğiz. İkinci maddeye gelince... Mevcut tüzükle ilgili operasyonel süreçlerin hızlandırılması için camianın uzlaştığı maddeler var. Bunlardan birisi, mali yılın eşitlenmesi. Diğeri, denetim kurulunun bağımsız olması. Bir yönetim kurulunun, iki ayrı denetim kuruluyla çalışmasını arzu ediyoruz. Üyelerin fikirlerini almak çok önemli. Dijital transformasyona önem veriyoruz. Galatasaray'ın yazılı olmayan kurallarının, herkes tarafından benimsenemeyeceğini gördük. Etik kuralların yazılı hale getirilmesi gerekiyor. Metin Bey'in iyi niyetinden şüphem yok ama Galatasaray'ın mevcut problemlerinin büyüklüğü, bir seçim ortamına girmesini değil, istikrarlı bir yönetimi gerektiriyor. Galatasaray'ın istikrara ihtiyacı olduğunu düşünüyoruz."

ÖZTÜRK: "GALATASARAY KAOSTAN KURTULMALI"

Metin Öztürk, bir senenin ardından güvenoyu isteyeceklerini kaydetti:

"Burak Bey'in bahsettiği şey, tüzükle alakalı. Herhalde adaylar arasında tüzüğe en çok zaman ayırmış kişiyim. Burak Bey'in haklı olduğu bir şey var, her yıl seçim kaos yaratır. Bunu dememizin sebebi, biz altı sene için geliyoruz. Dünyanın gündeminde pandemi var. Bu dönemde bir ibra sorunu yaşadık. İddiamız şu: Sadece güvenoyu için geleceğiz. Bir rivayet var: '800 kişi oy kullanamaz, dava açarız' diyorlar. Özgüvenimiz fazla. Altı sene için geliyoruz, bir sene sonra sandığı koyarız, bizden memnunsanız veya aday olmaya arzunuz varsa buyurun. Galatasaray kaoslardan kurtulmalı. Benzer şeyleri düşünüyoruz. Bir de şu var: 'Faiz ödemesiz dönemde gelip, tabelaya bir yıl kendi adını astırmak istiyor' dediler. Ben birinci sandıktayım. Ben altı sene için geliyorum. Taahhütlerin altına imzamızı atarız. Galatasaray'ın önünü açmak lazım. Hiçbir aday, tablolara hakim değil."

ÖZDEMİR: "HAYATİ KONULARA ODAKLANMAMIZ LAZIM"

İbrahim Özdemir, Galatasaray'ın asıl gündeminin tüzük olmadığını söyledi:

"Arkadaşlarımız söylediler, tüzüğün yeniden yapılanması herkesin istediği bir konu. Ama bugün Galatasaray'ın gündemi tüzük mü? Hayati konular varken sadece tüzüğü mü konuşacağız? Önce buna odaklanmamız lazım. Galatasaray, esasından koparak bir yerlere gidiyor. Galatasaray'ın mali tablosunu düzlüğe çıkarması gerek. Galatasaray'ın tecrübeli ellere emanet edilmesi gerek. Herkesin bir yoğurt yiyişi var, ama şöyle bir tecrübem var: Yıllarca Türkiye'de genel ve yerel seçimleri yönettim, iktidarların parçası oldum. Sık sık seçim talebi, istikrarı bozar. Eğer bir seçim şartı varsa, seçim kuruluş reçetesi ise, biz bütün seçimlere hazırız. Bir yıl sonra olur, iki yıl sonra olur, üç yıl sonra olur. Şunu da görüyorum, üç yıldan sonraki süreç içerisinde pandemi neticesinde Mustafa Cengiz'den başka üç seneyi dolduran başkan olmadı. Seçime karşıyım ama genel kurul her şeyin üzerindedir. Taleplere uyarız."