EURO 2020'de İngiltere yenilgisine ağlayan Alman taraftar için bağış toplandı

05 Temmuz 2021 Pazartesi, 10:04

Independent Türkçe'nin haberine göre Gallerli bir taraftar, Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2020) düzenlenen İngiltere-Almanya maçında takımı kaybedince gözyaşlarına boğulan genç kız adına bağış kampanyası başlattı.

Wembley Stadyumu'nda 29 Haziran'da oynanan maç İngiltere'nin 2-0'lık üstünlüğüyle sonlanmıştı. Bunun üzerine Alman taraftarların bulunduğu tribündeki genç bir kızın üzüntüyle gözyaşlarına boğulduğu görüntüler sosyal medyada viral olmuştu.

Bazı İngiliz taraftarlar, babasının sarılarak sakinleştirmeye ve teselli etmeye çalıştığı kızın görüntüleriyle sosyal medyada dalga geçmişti.

Kullanıcılardan biri fotoğrafı paylaşıp "Damardan verin" yazarken, bir başkası da "Merhametim yok ve 60 yaşında olgun davranmayan bir İngiltere taraftarıyım" diyerek görüntülerle alay etmişti. "Ağla seni küçük Nazi" yorumunu yapan kullanıcı ise dikkat çekmişti.

Öte yandan, Gallerli bir taraftar sosyal medyadaki yorumlardan rahatsız olarak harekete geçmeye karar verdi ve genç kız ve ailesi için para toplama kampanyası başlattı.

Joel Hughes, JustGiving adlı bağış toplama sitesinde 1 Temmuz'da açtığı kampanyada 500 sterlin (yaklaşık 6 bin TL) toplamayı hedeflemişti. Fakat bağış hızla internet kullanıcılarının dikkatini çekti ve şu anda 33 bin sterline (yaklaşık 400 bin TL) yakın para toplandı.

Kampanya açıklamasında Hughes, "Ailesi parayı bu küçük kıza güzel bir şeyler ısmarlamak için kullanabilir diye düşünüyorum. Böylelikle genç kız da Birleşik Krallık'taki herkesin kötü olmadığını ve kendisini umursadığımızı bilmiş olur" ifadelerini kullandı.

Gallerli taraftarın bağış duyurusu farklı tepkiler aldı. Kimisi kampanyayı doğru bulup desteklerken, kimisi de bunun genç kız için zararlı olduğunu belirtti.