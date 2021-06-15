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Şu ana kadar İtalya Seri A ekiplerinden Sampdoria ve Genoa’nın yanı sıra son olarak da Fransa Lig 1 ekiplerinden Saint-Etienne’nin oyuncu ile ilgilendiği ancak, resmi bir girişimin olmadığı bildirildi. 27 yaşındaki oyuncunun yeni sezonda Avrupa’da futbol yaşamını sürdürme noktasında istekli olduğu kaydedilirken, yönetimin de gelecek olan makul teklifleri değerlendirmeye alabileceği ifade edildi.