<p>Yeni sezona güçlü bir kadroyla giriş yapmak isteyen Trabzonspor'da gidenler kadar gelenler de merak konusu.&nbsp;</p>
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Yeni sezona güçlü bir kadroyla giriş yapmak isteyen Trabzonspor'da gidenler kadar gelenler de merak konusu. 

<p>Sezona Gervinho ve Peres bombasıyla giren Fırtına hücümdaki bazı isimlerle yolları ayırmaya hazırlanıyor.&nbsp;</p>
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Sezona Gervinho ve Peres bombasıyla giren Fırtına hücümdaki bazı isimlerle yolları ayırmaya hazırlanıyor. 

<p>DHA'nın haberine göre Trabzonsporlu Ekuban'a teklif yağıyor. Trabzonspor Ekuban'ın yerini de yine Süper Lig'den bir isimle doldurmayı düşünüyor.</p>
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DHA'nın haberine göre Trabzonsporlu Ekuban'a teklif yağıyor. Trabzonspor Ekuban'ın yerini de yine Süper Lig'den bir isimle doldurmayı düşünüyor.

<p>Şu ana kadar İtalya Seri A ekiplerinden Sampdoria ve Genoa’nın yanı sıra son olarak da Fransa Lig 1 ekiplerinden Saint-Etienne’nin oyuncu ile ilgilendiği ancak, resmi bir girişimin olmadığı bildirildi. 27 yaşındaki oyuncunun yeni sezonda Avrupa’da futbol yaşamını sürdürme noktasında istekli olduğu kaydedilirken, yönetimin de gelecek olan makul teklifleri değerlendirmeye alabileceği ifade edildi.</p>
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Şu ana kadar İtalya Seri A ekiplerinden Sampdoria ve Genoa’nın yanı sıra son olarak da Fransa Lig 1 ekiplerinden Saint-Etienne’nin oyuncu ile ilgilendiği ancak, resmi bir girişimin olmadığı bildirildi. 27 yaşındaki oyuncunun yeni sezonda Avrupa’da futbol yaşamını sürdürme noktasında istekli olduğu kaydedilirken, yönetimin de gelecek olan makul teklifleri değerlendirmeye alabileceği ifade edildi.

<p>Trabzonspor bu sezon 33 maçta 11 gol atıp 4 asist üreten Ekuban'ın yerine getireceği ismi Paşa'da buldu.&nbsp;</p>
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Trabzonspor bu sezon 33 maçta 11 gol atıp 4 asist üreten Ekuban'ın yerine getireceği ismi Paşa'da buldu. 

<p>Kasımpaşa ile sözleşmesi sona erecek Foida Koita ile prensip anlaşmasına varan Trabzonspor, bu hafta 4’üncü transferini resmiyete döküyor. Bordo-mavililerin Trabzon’a davet ettiği 30 yaşındaki Fransız golcünün Perşembe günü kente gelerek burada yapılacak sağlık kontrollerinin ardından resmi sözleşmeye imza atması bekleniyor.</p>
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Kasımpaşa ile sözleşmesi sona erecek Foida Koita ile prensip anlaşmasına varan Trabzonspor, bu hafta 4’üncü transferini resmiyete döküyor. Bordo-mavililerin Trabzon’a davet ettiği 30 yaşındaki Fransız golcünün Perşembe günü kente gelerek burada yapılacak sağlık kontrollerinin ardından resmi sözleşmeye imza atması bekleniyor.

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