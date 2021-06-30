EURO 2020'de tur atlayan Ukrayna'ya kabineden destek
Ukrayna'da Bakanlar Kurulu, EURO 2020'de çeyrek finale yükselen milli takımlarına destek için kabine toplantısında forma giydi.
EURO 2020 (Avrupa Futbol Şampiyonası) son 16 turunda İsveç'i uzatma dakikalarında 2-1 mağlup ederek çeyrek finale yükselen Ukrayna Milli Takımı'na bir destek de, ülkenin hükümetinden geldi.
Ukrayna'da Başbakan Denys Shmyhal başkanlığında Covid-19 önlemlerini tartışmak üzere toplanan Bakanlar Kurulu, toplantıya milli takım forması ile katıldı.
Hükümetin resmi internet sitesinden servis edilen fotoğrafta, tüm bakanların Ukrayna Milli Takımı'nın formasını giydiği görüldü.
Ukrayna Milli Takımı, 3 Temmuz Cumartesi günü saat 22.00'de İngiltere ile Roma Olimpiyat Stadyumu'nda kozlarını paylaşacak.
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