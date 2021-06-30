EURO 2020'de tur atlayan Ukrayna'ya kabineden destek

30 Haziran 2021 Çarşamba, 17:20

EURO 2020 (Avrupa Futbol Şampiyonası) son 16 turunda İsveç'i uzatma dakikalarında 2-1 mağlup ederek çeyrek finale yükselen Ukrayna Milli Takımı'na bir destek de, ülkenin hükümetinden geldi.

Ukrayna'da Başbakan Denys Shmyhal başkanlığında Covid-19 önlemlerini tartışmak üzere toplanan Bakanlar Kurulu, toplantıya milli takım forması ile katıldı.

Hükümetin resmi internet sitesinden servis edilen fotoğrafta, tüm bakanların Ukrayna Milli Takımı'nın formasını giydiği görüldü.

Ukrayna Milli Takımı, 3 Temmuz Cumartesi günü saat 22.00'de İngiltere ile Roma Olimpiyat Stadyumu'nda kozlarını paylaşacak.