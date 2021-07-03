EURO 2020 | Danimarka, 1992'den sonra ilk kez yarı finalde

EURO 2020'de yarı finale yükselen Danimarka, şampiyon olduğu EURO 1992'den bu yana ilk kez yarı finale ulaşma başarısı gösterdi.

cumhuriyet.com.tr
03 Temmuz 2021 Cumartesi, 21:36
EURO 2020 | Danimarka, 1992'den sonra ilk kez yarı finalde
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EURO 2020 (Avrupa Futbol Şampiyonası) çeyrek finalinde Çekya'yı Thomas Delaney ve Kasper Dolberg'in golleriyle 2-1 mağlup eden Danimarka Milli Takımı, Avrupa şampiyonu olduğu EURO 1992'den bu yana ilk defa bu turnuvada yarı finale yükselme başarısı gösterdi.

Danimarka, bu turnuvada dördüncü kez yarı final oynayacak. İskandinav ekibi, daha önce EURO 1964, EURO 1984 ve EURO 1992'de bu başarıyı göstermişti.

EURO 1992'de turnuvanın başlamasına 11 gün kala iç savaş nedeniyle diskalifiye edilen Yugoslavya'nın yerine şampiyonaya dahil edilen Danimarka, finalde Almanya'yı 2-0 mağlup ederek şampiyonluğa ulaşmıştı.


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