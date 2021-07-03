EURO 2020 | Danimarka, 1992'den sonra ilk kez yarı finalde
EURO 2020'de yarı finale yükselen Danimarka, şampiyon olduğu EURO 1992'den bu yana ilk kez yarı finale ulaşma başarısı gösterdi.
EURO 2020 (Avrupa Futbol Şampiyonası) çeyrek finalinde Çekya'yı Thomas Delaney ve Kasper Dolberg'in golleriyle 2-1 mağlup eden Danimarka Milli Takımı, Avrupa şampiyonu olduğu EURO 1992'den bu yana ilk defa bu turnuvada yarı finale yükselme başarısı gösterdi.
Danimarka, bu turnuvada dördüncü kez yarı final oynayacak. İskandinav ekibi, daha önce EURO 1964, EURO 1984 ve EURO 1992'de bu başarıyı göstermişti.
EURO 1992'de turnuvanın başlamasına 11 gün kala iç savaş nedeniyle diskalifiye edilen Yugoslavya'nın yerine şampiyonaya dahil edilen Danimarka, finalde Almanya'yı 2-0 mağlup ederek şampiyonluğa ulaşmıştı.
Video Haberler
- Sivil polise yakalandı, 'yaktın beni' diye ağladı
- Çorum Katliamı'nda hayatını kaybedenler anıldı
- Ankara'da korku dolu anlar!
- Kartal Tibet son yolculuğuna uğurlandı
- Skandal görüntüleri sosyal medyada paylaştı! Tepki yağdı
- Mezuniyet töreninde 'tişört' giyen öğrencilere müdahale
- Arnavutköy’de çocuk istismarcısına meydan dayağı
- E-5’te can pazarı: 1 ölü, 1 yaralı
- Yolcu otobüsü devrildi: Çok sayıda yaralı var
- Karıştığı kavgadan saatler sonra hayatını kaybetti
En Çok Okunan Haberler
- Soylu'nun kuzeninin istifası açıklandı
- 'Açıklayacağım' demişti; Peker isim verdi!
- Sizinle aynı dini paylaşmak istemiyorum
- Aşı olup Covid-19 geçirenler de iki dozlu sayıldı
- THY FETÖ davasını kaybetti
- Yargıtay'dan milyonları ilgilendiren emsal 'IBAN' kararı
- AREA'nın son anketi ortaya koydu! Erdoğan'a kötü haber
- 'Sedat Peker' operasyonunda yeni gelişme
- Tosuncuk getiriliyor
- Ege Denizi'nde 4.1 büyüklüğünde deprem