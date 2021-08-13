EURO 2020'nin yıldızına Juventus kancası
İtalyan ekibi Juventus, uzun süredir beklediği orta saha transferinde mutlu sona yaklaşıyor.
İtalya'nın dev ekibi Juventus, Sassuolo'nun milli oyuncusu Manuel Locatelli'nin transferi için son aşamaya geldi. İtalyan basınından La Gazzetta dello Sport'a göre, bir aydan fazla süredir yapılan görüşmelerin artık sonuçlanacağını yazdı. Torino ekibi, talep edilen 40 milyon Avro yaklaşmak için tekliflerini yükselttiği milli oyuncunun, başka bir kulüp yerine Juventus'ta oynamak istemesinin transferdeki en büyük etkenin olduğu bildirildi.
EURO 2020'de İtalya ile Avrupa şampiyonluğu sevinci yaşayan 23 yaşındaki orta saha oyuncusu, Marco Verratti'nin eksikliğinde gösterdiği performans ve attığı gollerle turnuvada dikkat çekmişti. Geçen sezon Roberto De Zerbi'nin Domenico Berardi ile en önemli silahı olan orta saha, 34 maça çıkıp 3 gol, 3 asistlik performans sergiledi.
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