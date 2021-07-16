Juventus Cristiano Ronaldo’dan indirim istedi
İtalya Seria A takımlarından Juventus, Cristiano Ronaldo’nun sözleşmesini uzatabilmek için maaşında indirime gitmesini istedi.
La Gazetta dello Sport’ta yer alan haberde, Juventus ile sözleşmesi gelecek yıl sona erecek Cristiano Ronaldo için İtalyan ekibinin görüşmelere başladığı belirtildi.
Paris Saint Germain ve Manchester United’ın ilgilendiği iddia edilen Ronaldo’dan Juventus yönetiminin indirim talep ettiği belirtildi.
MESSİ FORMÜLÜ
İtalyan ekibinin Cristiano Ronaldo’ya Barcelona’nın Lionel Messi’ye sunduğu teklife benzer bir teklif sunacağı kaydedildi.
İspanyol basınında yer alan haberlerde Katalan ekibinin, maaş bütçesinde sorun yaşamamak için Arjantinli yıldıza mevcut maaşının yarısını teklif ettiği ifade edilmişti.
Juventus’un da benzer bir yol izlemek istediği ifade edildi.
Portekizli yıldız Juventus’tan yıllık 31 milyon Avro kazanıyor.
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