EURO2020'de ırkçılığa tokat!

03 Temmuz 2021 Cumartesi, 08:17

İtalya bu kez ırkçılığa tam kadro dur dedi.

EURO2020'deki Galler karşılaşmasında ırkçılığa karşı İtalyan milli takımından sadece birkaç isim diz çökmüştü. Avusturya ile olan karşılaşmada ise ne İtalya ne'de Avusturya bu önemli ritüeli dikkate almışlardı! Ancak İtalyan halkının özellikle sosyal medya üzerinden yaptıkları protesto, Belçika'nın konuya verdiği değerle birleşince çeyrek final mücadelesi öncesi güzel görüntü ortaya kondu.



Sahadaki 22 futbolcu ve hakemler diz çökerek ırkçılığı protesto etti.