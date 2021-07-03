EURO2020'de İtalya yarı finale çıktı, Roma yıkıldı!
Belçika'yı 2-1'le deviren İtalya yarı finale yükselirken Roma ve diğer kentlerde coşku vardı.
16. Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2020) İtalya, Belçika'yı 2-1 yenerek yarı finale yükseldi. Münih'teki maçın ardından Roma, Milano, Napoli gibi kentlerde kutlamalar yapıldı. Roma'da polis Covid uyarısı yaptı.
2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) çeyrek finalinde İtalya'nın Belçika’yı 2-1 yenerek yarı finale çıkması İtalya’da büyük sevinç yarattı.
Başkent Roma'nın önemli meydanlarından Popolo'da kurulan taraftar alanında toplanan binlerce İtalyan, Belçika-İtalya maçını dev ekrandan takip etti.
ZORLU MAÇ
Almanya'nın Münih şehrindeki Allianz Arena'da oynanan çeyrek final mücadelesinde Belçika ile İtalya karşılaştı.
31. dakikada İtalya golü buldu. Nicolo Barella, ceza sahasında rakiplerinden kurtularak yaptığı vuruşla topu ağlara gönderdi ve takımını 1-0 öne geçirdi.
44. dakikada İtalya farkı ikiye çıkardı. Lorenzo Insigne, ceza sahası dışından attığı golle durumu 2-0 yaptı.
45. dakikada Belçika, Giovanni Di Lorenzo'nun Jeremy Doku'ya ceza alanında yaptığı faul sonrası penaltı kazandı. Romelu Lukaku, 45+2. dakikada penaltıyı gole çevirerek skoru 2-1'e getirdi.
Mücadeleyi 2-1 kazanan İtalya, yarı finalde İspanya'nın rakibi oldu. İki takım arasındaki yarı final maçı, İngiltere'nin başkenti Londra'da 6 Temmuz Salı günü TSİ 22.00'de oynanacak.
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