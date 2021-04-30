EuroLeague yönetiminden Jan Vesely'e ceza

30 Nisan 2021 Cuma, 11:38

Fenerbahçe Beko'nun CSKA Moskova'ya 68-85'lik skorla mağlup olduğu ve seriyi 3-0'la kaybederek Turkish Airlines EuroLeague'e play-off aşamasında veda ettiği karşılaşmada hakemlere olan tepkisi nedeniyle diskalifiye edilen Jan Vesely, lig yönetimi tarafından 4.500 Euro para cezasına çarptırıldı.

Vesely, 1,5 dakika içinde çalınan iki faulün ardından oyun dışı kalmış, hakemlere tepki göstermesinin ardından soyunma odasına gönderilmişti.

EuroLeague yönetimi, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"EuroLeague, Turkish Airlines EuroLeague playofflarının üçüncü maçlarında yaşanan olaylar sebebiyle aşağıdaki disiplin cezasını uygulama kararı vermiştir.

Fenerbahçe Beko’nun oyuncusu Jan Vesely’e 28 Nisan tarihinde CSKA Moskova ile oynadıkları karşılaşmada hakemlere karşı gösterdiği saygısız ve sportmenliğe aykırı tavırlar sebebiyle 4.500 Euro’luk ceza verilmesi kararı alındı."



