The Sun'dan Mourinho hamlesi
Tottenham'ın eski patronu Jose Mourinho, EURO 2020 maçlarını yorumlamak için İngiltere basınından The Sun ile köşe yazarı olarak anlaştı.
İngiltere basınından The Sun, Tottenham'ın eski patronu Jose Mourinho ile EURO 2020 maçlarını yorumlamak için köşe yazarı olarak anlaştıklarını duyurdu.
Geçen hafta Kuzey Londralılarla yollarının ayrılmasının ardından Mourinho, kendine köşe yazarı olarak yeni bir iş buldu. Spurs'ın eski patronu, Avrupa Şampiyonası sırasında The Sun gazetesinde uzmanlık görevi üstlenecek.
19 yıllık kariyerine 25 kupa sığdıran 58 yaşındaki deneyimli teknik direktör, Portekiz'de Porto, Benfica, Uniao de Leiria; İtalya'da Inter; İspanya'da Real Madrid; İngiltere'de Chelsea, Manchester United ve son olarak Tottenham'da görev yaptı. Son kupasını ise Manchester United'ın başında UEFA Avrupa Ligi şampiyonluğuyla kazandı.
Porto ve Inter ile UEFA Şampiyonlar Ligi'ni kazanan Mourinho, Premier Lig'de Chelsea ile de 3 kez şampiyonluk kupası kaldırdı. La Liga'da da Real Madrid ile 2011-2012 sezonunu lider tamamladı.
UEFA tarafından Avrupa'nın en iyi teknik direktörü ödülünü alan Jose, iki ayrı takımda UEFA Şampiyonlar Ligi'ni kazanan 3. teknik direktör olarak da bireysel başarı elde etti. Bunun yanı sıra Seria A ve Premier Lig'de en iyi teknik direktör ödülünü de almaya hak kazanmıştı.
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