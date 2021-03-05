Ev almak isteyenler dikkat! Peşinatsız, faizsiz ev almak mümkün

05 Mart 2021 Cuma, 11:52

“Peşinatsız, faizsiz ev” sistemiyle taşınmaz sahibi yapacaklarını söyleyen şirketlerin denetlenmesi ve mağduriyet yaşanmaması için başlatılan çalışma tamamlandı.Hazırlanan kanun teklifi Meclis’te kabul edildi.

CAYMA HAKKI BULUNUYOR

Buna göre faizsiz ev satışı yapan firmalara 100 milyon lira sermaye limiti getirildi. Bu tutarın altınsa sermeyesi olan firmalar faizsiz ev ve araba satışı yapamayacak. Müşterilerin 14 gün içerisinde cayma hakkı olacak. Bu sürede cayma hakkını kullanan vatandaşlar ödedikleri tüm parayı geri alabilecekler.

BDDK BELLİ STANDART VE SINIRLAMALAR GETİREBİLECEK



“Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi”, TBMM Genel Kurulunda kabul edildi. Yasaya göre, bu tür şirketlere Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) belli standart ve sınırlamalar getirebilecek.

TBMM’de kabul edilen kanun özetle şöyle:

“-Tasarruf finansman şirketleri yalnızca konut, çatılı iş yeri veya taşıt ediniminden doğan borçları finanse edebilecek. Bu şirketler, tasarruf finansman sözleşmeleri dışında finansman sağlayamayacak ve yalnızca yurt içinde tescil edilmiş konut veya taşıt alımlarını finanse edebilecek.

-Tasarruf finansman şirketlerinin birleşme, devir, bölünme ve iradi tasfiyeleri; BDDK'nin denetiminde, mevcut yükümlülüklerini yerine getirebileceğine ilişkin bir plan sunması, müşterilerine olan finansman yükümlülükleri dahil olmak üzere tüm yükümlülüklerinin yerine getirilmesi şartıyla gerçekleşebilecek. Bu şirketler, tasfiye sürecinde yeni müşteri edinemeyecek, sunulan plana uyulmaması veya söz konusu işlemlerin müşteri hak ve menfaatlerini zarara uğratacağının tespiti halinde BDDK kararıyla iradi tasfiye izni iptal edilecek.

Kaynak: Odatv



