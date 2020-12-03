Ev sahibi ve kiracılar dikkat!

Kasım ayı enflasyonunun açıklanmasıyla birlikte kiralara yapılacak zam oranı belli oldu. Bu ay kira sözleşmesini yenileyecek olanlar güncel oranlar üzerinden kontrat yapacak.

cumhuriyet.com.tr
03 Aralık 2020 Perşembe, 16:01
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Kasım ayı enflasyonun açıklanmasıyla birlikte bu ay kiralara yapılacak artış oranı belli oldu. Kasım ayında enflasyon yüzde 14.03 olarak gerçekleşti. TÜFE’nin 12 aylık ortalamasına bakıldığında ise yüzde 12.04 rakamı ortaya çıktı.

Böylece kiralara yapılacak artış oranı yüzde 12.04 oldu.


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