Ev sahipleri dikkat! 2021 yılı 1. dönem emlak vergisi için son tarih yaklaşıyor
Emlak vergisinin ilk taksidinin ödeme süresi Mayıs ayı sonu itibariyle doluyor.
Milyonlarca gayrimenkul sahibini ilgilendiren emlak vergisinin ilk taksit ödeme dönemi 31 Mayıs'ta sona eecek.
Geçtiğimiz yıl gayrimenkul alanlar bu yıl vergi ödemeyecek. Bu yıl ev alanların emlak vergisi yükümlülüğü, 2022 yılı itibariyle başlayacak. Hiç geliri olmadığını belgeleyenler, gelirleri sosyal güvenlik kurumlarından aldıkları aylıkla sınırlı olan kişiler, gaziler, şehitlerin dul ve yetimleri ve engelli yurttaşlar emlak vergisi ödemeyecek.
EMLAK VERGİSİ NASIL ÖDENİR?
Emlak vergisi borcu olup olmadığını sorgulamak isteyen yurttaşlar, bu işlemi e-Devlet'ten gerçekleştirebiliyor. İlgili sorgulamayı yapabilmek için Gelir İdaresi Başkanlığı'nın (GİB) sunduğu İnternet Vergi Dairesi hizmetine erişmeniz gerekiyor.
Yurttaşlar ayrıca, koronavirüs pandemisi nedeniyle bankalara gitmeden de mobil uygulama üzerinden emlak vergisi ödemelerini gerçekleştirebilecek.
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