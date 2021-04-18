İstanbul'da kira fiyatlarının en çok arttığı 5 ilçe
İstanbul'da kira fiyatlarının son 1 yılda en çok arttığı 5 ilçe belli oldu.
Gayrimenkul değeri, lokasyon veri analizi ve öngörüleri sunan Endeksa tarafından yayımlanan verilere göre, İstanbul’daki konut kiralarında son bir yılda yüzde 10,81 artış oldu.
İstanbul genelinde konut metrekare kira bedelinin ortalama 17 TL olarak gösterildiği verilere göre, ortalama kira bedeli ise bin 667 TL.
En yüksek değer artışı Bayrampaşa’da
Endeksa'nın verilerine göre son bir yıllık değer artışının en yüksek olduğu ilçeler arasında Bayrampaşa, Beylikdüzü, Şile, Başakşehir ve Esenyurt yer alıyor.
Bayrampaşa’da konut kiraları son bir yılda yüzde 24, Beylikdüzü’nde yüzde 21, Şile’de yüzde 20, Başakşehir’de yüzde 20, Esenyurt’ta ise yüzde 18 yükseldi. İstanbul’da metrekare kira bedellerinin en yüksek olduğu ilçeler ise sırasıyla Sarıyer, Beşiktaş, Bakırköy, Beyoğlu, Kadıköy ve Şişli olarak belirtiliyor.
Video Haberler
- Antalya'da trafikte skandal görüntüler
- İstanbul'da baskın anı! İçerisi böyle görüntülendi
- Trafik kazasında can pazarı! Yaralılar var
- Erdoğan ve İmamoğlu anmada bir arada
- Taksicinin vurulma anı kameraya böyle yansıdı
- Kuduz vaşak dehşeti! Eşine yapışan hayvana silah çekti
- Afiş de tıpkı 128 milyar dolar gibi uçup gitti
- Arkasından gizlice yaklaşıp dehşeti yaşattı
- Ekrem İmamoğlu'ndan dikkat çeken paylaşım
- Nihat Hatipoğlu'na 'astral seyahat' sorusu gündem oldu
En Çok Okunan Haberler
- Mısra Öz Sel yoğun bakıma alındı
- CHP'nin İstanbul'daki binaları kapatıldı
- Araç sahipleri dikkat: 1 Mayıs'ta yürürlüğe giriyor!
- Show TV’den ‘Güldür Güldür Show’ kararı
- KKTC’den Ankara’ya tepki
- Erbakan'dan 'kısırlaştırma' iddiası
- İki kumanya arasındaki farkı bulun!
- Koronavirüse yakalandığını duyurdu, 10 saat sonra öldü
- AKP ve MHP oylarında büyük düşüş... İşte son anket
- İşkence görüntülerine tepki