Ev yapımı içki içen öğrenci yaşamını yitirdi

27 Haziran 2021 Pazar, 17:09

İzmir'de iddiaya göre gece saatlerinde 25 yaşındaki Berna Özcan ve iki arkadaşı ev yapımı içkiden içtikten sonra uyudu.

Özcan, sabah saatlerinde bir anda fenalaşınca durum sağlık ekiplerine bildirildi. İhbar üzerine Berna Özcan, sağlık ekipleri tarafından ambulansla Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

Özcan, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

OTOPSİ YAPILACAK

Ege Üniversitesi Devlet Türk Musikisi Konservatuarı öğrencisi olduğu öğrenilen Berna Özcan’ın cansız bedeni, savcının yaptığı incelemenin ardından otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatılırken, Özcan’ın kesin ölüm nedeni otopsi sonucunda belli olacak.