“Evde koronavirüs tedavisine sağlık ekipleri yetişemiyor”

12 Ağustos 2020 Çarşamba, 12:49

CHP Ankara Milletvekili Murat Emir, koronavirüs vakalarındaki artışın devam etmesi ve hastanelerde boş yatak kalmaması üzerine nefes darlığı ve beslenmede zorluk yaşayan hastalar dışındaki pozitif vakaların evde tedavisine Sağlık Bakanlığı ekiplerinin yetişemediğini belirterek, “Özellikle Ankara'da temaslı hastaların takibinde zorlanan Bakanlık, son olarak filyasyon çalışmaları için neredeyse bütün diş hekimlerini sahaya sürmüştü. Ancak bu da soruna çözüm olmadı. Evlerinde nefes nefese sağlık ekibi bekleyen hastalar, bizi arayıp yardım istiyor” diye konuştu.

CHP’li Emir, Ankara’nın büyük bir ilçesinde sağlık müdürlüğünü aradıklarını ancak “Gelmeme diye bir durum yok, sadece geç gelme var” yanıtı aldıklarını aktararak, “Bu bir skandaldır, bu kayıtları isterse Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın kendisiyle paylaşabilirim. Skandallar bununla da bitmiyor. Bazı hastalara da yanlış reçete verilip evlerine gönderiliyor. Karantinada olduğu için evlerinden çıkamayan insanlar, nasıl tedavi olacak?” diye sordu.

Emir, Sağlık Bakanlığı’na da çağrıda bulundu:

“İktidarı bir kez daha uyarıyorum. Artık bu işin şakası kalmadı. Daha Eylül ayını görmeden skandallar ortaya çıkıyor. Biz, bu işin en başında uyarılarımızı yaparken, bakanlık tüm çağrılara kulağını tıkamıştı ve tıkamaya da devam ediyor. Şimdi, insanlar evlerinde perişan halde, sağlık ekibi gelsin de ilaç tedavisine başlasın diye bekliyor.”