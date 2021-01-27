'Evden değil Karayipler'den çalışın': Barbados, 2000 dolara bir yıllık vize veriyor
Koronavirüs salgını nedeniyle turizmi ağır bir darbe alan Barbados, ülke ekonomisini canlandırmak için başlattığı bir programla, evlerinden çalışanlara 2000 dolar karşılığında bir yıllık vize veriyor. Vizeler bir yıl sonra uzatılabiliyor. Aile vizesinin fiyatı ise 3000 dolar.
Koronavirüs salgını nedeniyle turizmi ağır bir darbe alan Barbados, ülke ekonomisini canlandırmak için başlattığı bir programla, evlerinden çalışanlara 2000 dolar karşılığında bir yıllık vize veriyor.
Vizeler bir yıl sonra uzatılabiliyor.
Aile vizesinin fiyatı ise 3000 dolar.
Vize için yılda 50 bin dolar kazanma koşulu aranıyor.
İskoçya'nın başkenti Edinburgh'dan Gillian-Jim Todd çifti, bu vizeyle pandemi döneminde Karayipler'e yerleşen 3 bin kişi arasında.
Gillian Todd, geçen Ocak'ta işinden ayrıldığını ve bilgisayar yazılımcısı eşiyle bir yıllığına buraya geldiğini belirtiyor ve deneyimlerini şöyle anlatıyor:
"Çok kolay oldu. Eşyamızı bir depoya kaldırdık ve yanımıza birkaç şey alıp geldik. Geldikten sonra bir kışlada iki hafta karantinada kaldık. Sonrası çok güzel. Jim, 05:00-13:30 saatleri arasında çalışıyor. Öğleden sonralarının tadını çıkarıyor. Ben de tatilde gibiyim. Yoga yapıyorum, arkadaşlarımla bir araya geliyorum, dolaşıyorum. Plajları başka bir şey; gerçekten güzel."
'DENİZİN GÜNEŞİN TADINI ÇIKARIN'
Todd, vizelerini bir yıl uzatıp uzatmayacaklara henüz karar vermediklerini fakat herkese bu deneyimi yaşamalarını önerdiğini söylüyor.
Barbados Başbakanı Mia Amor Mottley ise vize programıyla ilgili olarak şunları söyledi:
"Covid-19 küresel çapta çalışma hayatını değiştirdi. Çok sayıda kişi evden çalışıyor. Biz 12 ay süreyle isteyenlere buradan çalışma garantisi veriyoruz. Bir haftalığına, iki haftalığına ya da bir aylığına geleceğinize dünyanın başka bir yerinde olmanın, güneşin, kumun, denizin ve istikrarlı bir ülkenin tadını çıkarın."
Yaklaşık 285 bin nüfuslu Barbados'ta gayri safi yurt içi hasılanın yaklaşık üçte birini turizm gelirleri oluşturuyor.
Amerikan Johns Hopkins Üniversitesi'nin verilerine göre, ülkede 25 Ocak itibarıyla toplam koronavirüs vaka sayısı 1401. Virüsün neden olduğu Covid-19 hastalığı sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı ise 10.
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