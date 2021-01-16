Evdeyken kilo vermenin sırları

16 Ocak 2021 Cumartesi, 16:03

2020 yılıyla ilgili çok şey yazıldı, yazılıyor. Binlerce yorum, nitelendirme var ama benim için tek bir kelimeyle ifade etmem mümkün 2020'yi.

2020 acayip bir yıldı ve acayip olmaya da devam ediyor. Her şeyimiz gibi beslenme alışkanlığımızı da alt üst etti. Bir kısmımız başta bağışıklık sistemimizi desteklemek için sağlıklı beslenmeye daha fazla önem verdi. Bir kısmımız ise aklına gelen her tarifi deneyip evde kalmak demek daha fazla yemek yemekmiş gibi aşırı yemeye devam etti.

Elbette evde kaldığımız zaman da sağlıklı beslenmek, spor yapmak vücudumuzu en ideal performansa yakın tutmak mümkün. Nasıl mı?

Evde kilo vermenizi saglıyacak kurallar:

1- Evden çalışmanız nedeniyle değişen yemek saatlerinizi normale döndürerek öğün atlamayın

Özellikle kahvaltıyı atlamak kilo vermenize yardımcı olmaz. Temel besin maddelerini kaçırabilir ve aç hissettiğiniz için gün boyunca daha fazla atıştırmaya başlayabilirsiniz.

Gün içinde düzenli zamanlarda yemek yemek, kaloriyi daha hızlı yakmanıza yardımcı olur. Ayrıca yağ ve şeker oranı yüksek yiyecekleri atıştırma isteğini de azaltır.

2. Bol meyve ve sebze yiyin

Meyve ve sebzeler düşük kalorili ve yağsızdır ve lif bakımından yüksektir düşük kalori yağsız ve yüksek lif başarılı kilo kaybı için 3 temel bileşendir. Ayrıca bol miktarda vitamin ve mineral içerirler.

3- Daha aktif olun

Aktif olmak, kilo vermenin ve kilo vermenin anahtarıdır. Egzersiz, sağlık açısından pek çok fayda sağlamanın yanı sıra, yalnızca diyetle kaybedemeyeceğiniz fazla kalorileri yakmanıza yardımcı olabilir.

4. Bol su için

İnsanlar bazen susuzluğu açlıkla karıştırır. Gerçekten ihtiyacınız olan şey bir bardak su olduğunda fazladan kalori tüketebilirsiniz. Gün boyu içeceginiz su sizi hem tok tutar hem de metabolizmanızı hızlandırır.

5. Yüksek lifli yiyecekler yiyin

Bol miktarda lif içeren yiyecekler tok hissetmenize yardımcı olabilir, bu da kilo vermek için mükemmeldir. Lif yalnızca meyve ve sebze, yulaf, kepekli ekmek, esmer pirinç ve kepeği alınmamış buğday ve irmikten yapılan makarna ve kuru fasulye, bezelye ve yeşil mercimek gibi besinlerde fazlaca bulunur.

6. Yiyecek etiketlerini okuyun

Yiyecek etiketlerinin nasıl okunacağını bilmek, daha sağlıklı seçenekleri seçmenize yardımcı olabilir. Belirli bir yiyeceğin kilo verme planındaki günlük kalori getirisini nasıl planlıyacagınızı anlamak için kalori bilgilerini kullanın. Evinize aldığınız yiyeceklerin planlamasında bu bilgi önemlidir.

7- Daha küçük bir tabak kullanın

Daha küçük tabaklar kullanmak, daha küçük porsiyonlar yemenize yardımcı olabilir. Daha küçük tabaklar ve kaseler kullanarak, yavaş yavaş aç kalmadan daha küçük porsiyonlar yemeye alışabilirsiniz. Midenin beyne dolu olduğunu söylemesi yaklaşık 20 dakika sürer, bu yüzden yavaşça yiyin ve tok hissetmeden yemeyi bırakın.

8- Yiyecekleri yasaklamayın

Kilo verme planınızdan hiçbir yiyeceği, özellikle sevdiklerinizi yasaklamayın. Yiyecekleri yasaklamak sadece onları daha çok istemenize neden olur. Günlük kalori alımınız dahilinde porsiyon kontrolü ve belli aralıklarla sevdiğiniz yemekleri yiyin. Evde yaptıgınız tüm tarifler böylece doğru porsiyon ve doğru aralıklarda yendiğinde zararsız hale gelebilir.

9-Abur cubur stoklamayın

Baştan çıkmayı önlemek için, evde çikolata, bisküvi, cips ve tatlı ve gazlı içecekler gibi abur cubur yiyecekleri stoklamayın. Bunun yerine meyve, tuzsuz karabuğday krakerleri, yulaf kekleri, tuzsuz veya şekersiz patlamış mısır gibi sağlıklı atıştırmalıkları tercih edin.

10. Alkolü azaltın

Standart bir bardak şarap, bir parça çikolata kadar kalori içerebilir. Zamanla çok fazla içmek kilo alımına kolayca katkıda bulunabilir. Evde kaldığınız sürece su, çay, kahve bitki çayı, kefir, ayranı tercih edin.

11. Yemeklerinizi planlayın

Kalori planlamanıza bağlı kaldığınızdan emin olarak kahvaltı, öğle yemeği, akşam yemeği ve atıştırmalıklarınızı hafta için planlamaya çalışın ve bunu listeleyin. Haftalık listenize paralel alışveriş listesi yapmak faydalı olabilir. Böylece hergün ne yiyeceginiz bilir ve fazla alışveriş yapmayıp abur cubura da yönelmezsiniz.