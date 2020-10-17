Everton ile Liverpool 2-2 berabere kaldı
İngiltere Premier Lig'in 5. hafta açılış maçında lider Everton, konuk ettiği son şampiyon Liverpool ile 2-2 berabere kaldı.
İngiltere Premier Lig'in 5. hafta açılış maçında lider Everton, konuk ettiği son şampiyon Liverpool ile 2-2 berabere kaldı.
Goodison Park Stadı'nda oynanan karşılaşmaya iyi başlayan konuk ekip Liverpool, henüz 3. dakikada Sadio Mane'nin golüyle 1-0 öne geçti. Ataklarını sıklaştıran Everton, 19. dakikada Michael Keane'in ağları sarsmasıyla skoru 1-1'e getirdi ve ilk yarı bu skorla sona erdi.
İkinci devrede daha atak bir performans gösteren Liverpool'un Mısırlı yıldız oyuncusu Muhammed Salah, 72. dakikada fileleri havalandırarak takımını 2-1 öne geçti. Everton'da Dominic Calvert-Lewin, 81. dakikada attığı golle skora yeniden denge getirdi ve karşılaşma 2-2 beraberlikle sonuçlandı.
Liverpool'un savunma oyuncusu Hollandalı Virgil van Dijk, sakatlanarak 11. dakikada yerini Joseph Gomez'e bıraktı.
Everton'da ise Brezilyalı Richarlison, 90. dakikada doğrudan kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı. Milli oyuncu Cenk Tosun ise 18 kişilik kadroda yer almadı.
Bu sonuçla lider Everton, puanını 13'e yükselterek bu haftayı da zirvede tamamlamayı garantiledi. Liverpool ise 10 puan ve maç fazlasıyla ikinci sırada yer aldı.
En Çok Okunan Haberler
- Son seçim anketinde Cumhur İttifakı eridi!
- Koca, koronavirüs salgınında riskli 5 ili açıkladı
- AKP'li vekil yaşamını yitirdi
- Fatih Portakal istifasıyla ilgili iddiaları yanıtladı!
- Barış Atay'dan Koca'ya sert tepki
- Aliyev, A Haber’i ters köşe yaptı
- Yargı Didişmesi
- Covid-19 aşısı için tarih verdi
- Rusya, Atina’nın tezlerine arka çıktı
- DSÖ, Covid-19 tedavisinde tek etkili ilacı açıkladı
Video Haberler
- Muharrem İnce ile yurttaş arasında ilginç diyalog
- Metin Uca'dan çok sert sözler: O adamı rezil edeceğim!
- İmamoğlu'ndan çok sert yasak tepkisi
- Skandal görüntüler: 'Hayatımızı 6 TL’ye sonlandırıyoruz'
- Dr. Ender Saraç’tan koronavirüse karşı çay formülü
- İstanbul’da feci ölüm kamerada
- Sokak röportajında isyan eden yurttaşın gözyaşları
- Kadıköy'deki kavgaya köpekler de dahil oldu!
- Muharrem İnce'yi üzen askerlik anısı
- Denizde bulduğu para dolu çantayı sahibine gönderdi
En Çok Okunan Haberler
- Son seçim anketinde Cumhur İttifakı eridi!
- Koca, koronavirüs salgınında riskli 5 ili açıkladı
- AKP'li vekil yaşamını yitirdi
- Fatih Portakal istifasıyla ilgili iddiaları yanıtladı!
- Barış Atay'dan Koca'ya sert tepki
- Aliyev, A Haber’i ters köşe yaptı
- Yargı Didişmesi
- Covid-19 aşısı için tarih verdi
- Rusya, Atina’nın tezlerine arka çıktı
- DSÖ, Covid-19 tedavisinde tek etkili ilacı açıkladı