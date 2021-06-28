Everton taraftarı Rafa Benitez'i tehdit etti: "Nerede yaşadığını biliyoruz"

28 Haziran 2021 Pazartesi, 17:19

Everton, Carlo Ancelotti'nin Real Madrid'e dönmesinin ardından hoca arayışlarını sürdürüyor.

İngiliz ekibinin başına geçmesi en kuvvetli isimlerden olan Benitez'in başı taraftarlarla dertte.

Benitez’i istemeyen Everton taraftarları, İspanyol teknik direktörün Wirral’daki evinin önüne şöyle bir pankart astı: “Nerede yaşadığını biliyoruz. Sözleşmeyi imzalama!”

Sosyal medyada da paylaşılan bu pankart, diğer Everton taraftarlarından da çokça tepki topladı.

NEDEN TEHDİT EDİLDİ?

İspanyol çalıştırıcının bir dönem, Everton'un ezeli rakibi, Liverpool'u da çalıştırması bazı fanatik grupların tecrübeli hocaya tepki göstermesinin nedeni olarak gösterildi. Benitez o dönem Everton için "Küçük takım" ifadesini de kullanmıştı.