Tekerlekli Sandalye Basketbol Ligi'nde şampiyon İzmir Büyükşehir Belediyespor
Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi'nde şampiyon İzmir Büyükşehir Belediyespor oldu.
HDI Sigorta Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi play-off finali serisi ikinci maçında Beşiktaş HDI Sigorta'yı 79-66 yenen İzmir Büyükşehir Belediyespor, sezonu zirvede tamamladı.
Yalova 90. Yıl Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmada İzmir Büyükşehir Belediyespor, Beşiktaş HDI Sigorta'yı 79-66 mağlup etti. Final serisinin ilk maçında da rakibini yenen İzmir ekibi, seriyi 2-0'a taşıyarak 5. şampiyonluğuna ulaştı.
İzmir Büyükşehir Belediyespor, şampiyonluk kupası ve madalyalarını protokol üyelerinin elinden aldı.
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