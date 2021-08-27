Evinde beyin kanaması geçiren Mesut Akusta'dan güzel haber

27 Ağustos 2021 Cuma, 12:42

Ankara'daki evinde beyin kanaması geçiren ve ameliyat olan 57 yaşındaki oyuncu Mesut Akusta zorlu süreci atlattı ve ayaklandı.

Eskisi gibi yemek yiyen, yürüyen ve konuşan Mesut Akusta, tedbir amaçlı olarak bir süre daha hastanede gözetim altında tutulacak.

Ünlü sanatçının 2 gün içinde taburcu olması bekleniyor.

Şafak Özbir Akusta ise sağlığına kavuşan eşi Mesut Akusta'nın fotoğrafını sosyal medya hesabından "Mucizelere inanır mısınız?' notuyla paylaştı.