Evinde beyin kanaması geçiren Mesut Akusta'dan güzel haber

Geçen hafta Ankara’daki evinde beyin kanaması geçirip hastaneye kaldırılan usta oyuncu Mesut Akusta’dan sevindirici haber geldi.

cumhuriyet.com.tr
27 Ağustos 2021 Cuma, 12:42
Evinde beyin kanaması geçiren Mesut Akusta'dan güzel haber
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Ankara'daki evinde beyin kanaması geçiren ve ameliyat olan 57 yaşındaki oyuncu Mesut Akusta zorlu süreci atlattı ve ayaklandı.

Eskisi gibi yemek yiyen, yürüyen ve konuşan Mesut Akusta, tedbir amaçlı olarak bir süre daha hastanede gözetim altında tutulacak.

Ünlü sanatçının 2 gün içinde taburcu olması bekleniyor.

Şafak Özbir Akusta ise sağlığına kavuşan eşi Mesut Akusta'nın fotoğrafını sosyal medya hesabından "Mucizelere inanır mısınız?' notuyla paylaştı.


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