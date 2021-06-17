Evinde ölü bulunmuştu: 40 milyonluk servetini eğitime bağışlamış
Evinde ölü bulunan Ulvi Eker'in, 40 milyon liralık servetini, ölmeden önce Türk Eğitim Vakfı'na bağışladığı belirtildi.
Bolu'da yalnız yaşadığı evinde ölü bulunan Ulvi Eker'in, 40 milyon liralık servetini, ölmeden önce Türk Eğitim Vakfı'na bağışladığı belirtildi.
Kentte zirai ürünler satan bir dükkan işleten ve çiftçilik yaptıktan sonra emekli olan Ulvi Eker, önceki gün Karaçayır Mahallesi Şirin Sokak'ta yalnız yaşadığı apartman dairesinde ölü bulundu. Kalp hastası olan Eker'in, kalp krizi geçirdiği belirlendi. Eker’in cenazesi, Çığırtkanlar Mezarlığı’nda toprağa verildi.
40 MİLYON LİRALIK SERVETİNİ EĞİTİME BAĞIŞLAMIŞ
Evlenip boşanan ve çocuğu olmayan Ulvi Eker'in 40 milyon liralık servetini, Türk Eğitim Vakfı'na bağışladığı belirtildi. Eker'in yaklaşık 4 ay önce, banka hesaplarındaki paralar, arsalar ve evlerini, ölmesi halinde vasiyet olarak Türk Eğitim Vakfı'na bağışladığı bildirildi.
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