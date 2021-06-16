İzmir'de bir sağlık memuru hastanedeki pansuman odasında ölü bulundu
İzmir'in Karabağlar ilçesindeki bir hastanede görevli sağlık memuru, pansuman odasında tabancayla vurulmuş olarak ölü bulundu.
Alınan bilgiye göre, Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesindeki ortopedi servisinde bir pansuman odasından silah sesi gelmesi sonrası yapılan kontrolde sağlık memuru Savaş Hamurçili'nin tabancayla göğsünden vurulmuş olduğu görüldü.
Yapılan incelemede Hamurçili'nin hayatını kaybettiği belirlendi.
Tabancanın olay yerinde olduğunu belirleyen ekipler, soruşturma başlattı.
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