Evinin bahçesindeki eşini vurup öldürdü: Domuz sanmış!
Trabzon'un Tonya ilçesinde bir kişi, evinin bahçesindeki eşini iddiaya göre domuz zannetmesi üzerine silahla vurarak öldürdü.
Tonya'nın Turalı mahallesinde İskenderli beldesi eski belediye başkanı ve emekli öğretmen Ahmet Aktaş (76), iddiaya göre evinin bahçesine domuz girdiğini sanarak ruhsatlı tabancası ile balkondan bahçeye doğru ateş etti.
Bir süre sonra eşi Havva Aktaş’ın (73) evde olmadığını fark eden Aktaş, bahçedeki yeşillikler arasında Havva Aktaş'ı kanlar içinde yatarken buldu. Ahmet Aktaş hemen yakınlarına haber verirken, gelen sağlık ekipleri Havva Aktaş'ın cansız bedeni ile karşılaştı.
Havva Aktaş’ın cenazesi otopsi için Trabzon Adli Tıp Kurumu’na gönderilirken, Ahmet Aktaş ise jandarma ekiplerince gözaltına alındı. Olayla ilgili inceleme sürüyor.
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