Exxen'de dikkat çeken hata

04 Ocak 2021 Pazartesi, 14:41

Webtekno'da yer alan habere göre, Acun Ilıcalı’nın sahibi olduğu yeni yerli dijital yayın platformu Exxen, 1 Ocak itibarıyla yayın hayatına başlamış, başlar başlamaz da farklı farklı teknik sorunlar ile gündeme gelmişti. Exxen’in adının anıldığı son teknik hatası dikkat çekti.

Bir Twitter kullanıcısının paylaştığı videoya göre Exxen’e abone olmak için onaylamanın zorunlu olduğu Exxen Kullanıcı Sözleşmesi’ndeki bazı “exxen.com” bağlantıları, kullanıcıları doğrudan olarak BluTV internet sitesine yönlendiriyor.

Bir oyun, uygulama ya da servis yeni yayınlandığında çeşitli hatalar ya da teknik sorunlar ortaya çıkması olağandır. Ancak Exxen’de ortaya çıkan hatalar, kullanıcı deneyimi ile ortaya çıkan teknik aksaklıklardan ziyade dikkatsizlikten gözden kaçmış hatalar gibi görünüyor.

EXXEN, KULLANICI SÖZLEŞMESİNDEKİ BLUTV HATASINI GİDERDİ

Webtekno editörlerinin aktardığına göre, Exxen, Kullanıcı Sözleşmesi’ndeki “BluTV hatasını” düzeltti.