Exxen'in yeni dizisi 'İlginç Bazı Olaylar'dan ilk tanıtım
Exxen’de yayına girecek İbrahim Büyükak imzalı İlginç Bazı Olaylar dizisinin ilk tanıtımı yayımlandı.
İbrahim Büyükak’ın hem yönetmenliği yaptığı hem de başrolünde oynadığı yeni dizisi İlginç Bazı Olaylar, 16 Nisan'da dijital içerik platformu Exxen’de izleyiciyle buluşacak. Dizinin ilk tanıtım filmi yayınlandı.
Yapımcılığını NuLook Production ve Kutu Film’in yaptığı, yönetmenliğini ve senaryosunu İbrahim Büyükak’ın üstlendiği, başrollerini ise İbrahim Büyükak, Zafer Algöz, Füsun Demirel, Meral Çetinkaya, Cemre Ebüzziya, Özgür Emre Yıldırım ve İdil Sivritepe’nin paylaştığı 'İlginç Bazı Olaylar'da hayalleri ile hayatı arasında sıkışan 'İbo' karakterinin hikâyesi anlatılacak.
Exxen adlı dijitla içerik platformu Acun Ilıcalı tarafından kurulmuş ve 1 Ocak 2021 itibarıyla yayın hayatına başlamıştı.
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