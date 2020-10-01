01 Ekim 2020 Perşembe, 15:39

Hazırlanan raporda, 16 kadının 9’u evli olduğu erkek, 4’ü birlikte olduğu erkek, 3’ü de tanıdık birisi tarafından öldürüldüğü bildirildi. Kadınların en çok evlerinde öldürüldüğüne dikkat çekilen raporda, 9’unun evinde, 3’ünün sokak ortasında, 2’sinin arazide, 1’inin arabada, 1’inin de işyerinde öldürüldüğü ifade edildi. İntihar ya da doğal ölüm gibi sunulan şüpheli kadın ölümlerinin pandemi süreciyle çok ciddi artış gösterdiği de belirtildi. Raporda, kadınların gerçekten kazayla mı öldükleri yoksa toplumsal cinsiyet temelli cinayete mi kurban gittikleri, intihar edip etmedikleri veya intihara sürüklenip sürüklenmediklerinin açığa çıkarılması istendi.

KADIN CİNAYETLERİNİ DURDURMAK İÇİN 12 MADDE

Platform adına konuşan Fidan Ataselim, “Kadın cinayetlerini durdurmak için 12 ay yeter” diyerek hazırladıkları 12 maddeyi şöyle sıraladı; “6284 etkin uygulanacak, uygulamayan kolluk birimleri için yaptırım caydırıcı olacak. Şiddeti önleme merkezleri ve sığınaklar yeterli sayıya ulaşacak. Boşanma süreçleri kolaylaştırılacak, şiddet varsa uzlaşma önerilmeyecek. Kadınların iş yaşamına eşit ve güvenceli katılımı sağlanacak. Kadına yönelik suçlarda cezasızlık son bulacak, adalet sağlanacak. Şüpheli kadın ölümlerinde soruşturma süreci titizlikle yürütülecek, gerçek açığa çıkacak. Bireysel silahlanma yasaklanacak. Kadınlar için 7/24 çalışacak acil yardım hattı oluşturulacak. Toplumsal cinsiyet eşitliği eğitimi müfredatta yerini alacak. Farklı cinsel yönelim ve cinsiyet kimliği olan bireylere ayrımcılık yapılmayacak. Kadınlar için çalışacak ayrı bakanlık kurulacak. Kurumlar arası koordinasyon sağlanacak.”

‘BAKANLIK GERÇEKLERİ ÇARPTIRIYOR’

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk’un kadın cinayetleri ve şüpheli kadın ölümleri ile ilgili gerçekleri çarpıtan açıklamalarda bulunduğuna işaret ederek, “Bir Bakanlığın böylesi bir durumu bile bir çarpıtmaya dönüştürmesi tutarsızdır. Manipülasyonlarla uğraşmak yerine bizden daha iyi bir veri tutan ve bunları güvenilir ve şeffaf bir şekilde açıklayabilen bir Bakanlık olmalıdır. Platform olarak, ihtiyacı tespit ettiğimiz 2010 yılından itibaren kadın cinayeti verilerini kamuoyuna açıklıyoruz. Verileri açıklamakla sorumlu olan Bakanlık ise kaç kadının, neden, nasıl, kim tarafından öldürüldüğünü açıklamak yerine, kadın cinayeti verilerinin yanlış hazırlandığını söyleyerek gerçekleri çarpıtıyor. İstanbul Sözleşmesi’ne göre devletin istatistikleri açıklama yükümlülüğü vardır. Kadın cinayeti ve şüpheli kadın ölümleri gerçekliğini açıklamakla birlikte, kadın cinayetlerini durdurmak için somut çözüm önerilerinin hayata geçirilmesi de devletin görevidir” diye konuştu.